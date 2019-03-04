Депутаты Госдумы простились с Жоресом Алферовым
Дань памяти великому ученому отдали также первые зампреды нижней палаты Александр Жуков и Иван Мельников. Проститься с Жоресом Ивановичем пришли и руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов, глава либерал-демократов Владимир Жириновский.
Своей целеустремленностью и принципиальностью академик заслужил уважение и признание людей, подчеркнул Вячеслав Володин. По словам спикера, научные разработки Алферова опередили свое время.
"Его имя известно всему миру. Он внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны", – сказал ранее председатель нижней палаты.
Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта. Лауреату Нобелевской премии было 88 лет. Академик был членом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Науке Жорес Иванович отдал большую часть своей жизни. Из-под его пера вышли более 500 научных работ, он был автором свыше 50 изобретений.
Научные открытия Алферова обогнали время и стали основой для создания многих устройств, которыми пользуется современный человек. К примеру, без изобретений великого ученого мир бы не знал светодиодов и оптоволоконных сетей.
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