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Общество

Депутаты Госдумы простились с Жоресом Алферовым

Вячеслав Володин (в центре). Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие парламентарии в понедельник, 4 марта простились со своим коллегой, лауреатом Нобелевской премии, академиком Жоресом Алферовым. Траурная церемония состоялась в Санкт-Петербургской клинической больнице РАН.  
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Дань памяти великому ученому отдали также первые зампреды нижней палаты Александр Жуков и Иван Мельников. Проститься с Жоресом Ивановичем пришли и руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов, глава либерал-демократов Владимир Жириновский. 

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Своей целеустремленностью и принципиальностью академик заслужил уважение и признание людей, подчеркнул Вячеслав Володин. По словам спикера, научные разработки Алферова опередили свое время.  

"Его имя известно всему миру. Он внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны", – сказал ранее председатель нижней палаты.   

Фото: duma.gov.ru

Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта. Лауреату Нобелевской премии было 88 лет. Академик был членом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.  

Фото: duma.gov.ru

Науке Жорес Иванович отдал большую часть своей жизни. Из-под его пера вышли более 500 научных работ, он был автором свыше 50 изобретений.

 Фото: duma.gov.ru

Научные открытия Алферова обогнали время и стали основой для создания многих устройств, которыми пользуется современный человек. К примеру, без изобретений великого ученого мир бы не знал светодиодов и оптоволоконных сетей. 

Автор: Иван Прошкин4 марта 2019, 21:55

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