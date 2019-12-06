Зеленского в прямом эфире обвинили в изнасиловании

Ситуацию в Незалежной прокомментировал русско-украинский
писатель Владимир Сергиенко. Происходящее на Украине он назвал
"изнасилованием народа".
Эксперт возмущен выделением денег на чествование военных преступников и коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны. "Это люди, которые убивали других людей, которые организовывали погромы", – сказал эксперт в эфире на телеканале "Россия 1".
Героизация нацистов украинскими властями – издевательство над народом, считает Сергиенко. "Эти люди, которые дают поддержку Зеленскому, за мир, но они будут изнасилованы в информационном пространстве, потому что это и культура, и образование", – заявил писатель.
При Владимире Зеленском ничего не поменялось, возмущается эксперт. На днях Верховная рада приняла проект постановления "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году". В числе прочих там упоминается о Владимире Кубийовиче – одном из инициаторов формирования дивизии СС "Галичина".
Разведение войск в Донбассе и договоренности на саммите нормандской четверки ничего принципиально не изменят, уверен Сергиенко. "Украина – это враждебное государство через десять лет, это запрограммировано", – добавил он.
Зеленский записал видеообращение на беговой дорожке. Вся политика Зеленского - это ходьба на месте.— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) December 2, 2019
Напомним, при Владимире Зеленском националисты продолжают играть активную роль в политической жизни страны. Радикалы угрожают президенту последствиями, если он пойдет на договоренности с Россией.
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