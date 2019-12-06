Владимир Зеленский ловко вышел из казусной ситуации

Накануне президенту Украины Владимиру Зеленскому поступил звонок от российского пранкера Алексея Столярова, известного как Лексус. Блогер опубликовал 30-секундный отрывок беседы в социальных сетях.

Диалог начался с фразы Лексуса: "Кремль на проводе!" Владимир Зеленский радостным голосом заявил: "Наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!"

Блогер выразил желание, чтобы с него сняли санкции СБУ и пустили в Киев. "Хорошо, я тогда проведу вече. Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим: "Слава Украине!"?" – ответил президент Незалежной, после чего запись оборвалась.

Выяснилось, что Лексуса вдохновил поступок Ольги Скабеевой, передает Пятый канал. Журналистка смогла дозвониться до украинского лидера и побеседовать с ним.

"Раз уж "60 минут" дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", – отметил Столяров.

В беседе с корреспондентом URA.ru он признался, что Зеленский сразу узнал пранкеров. Более того, сложилось впечатление, будто политик был готов к этому диалогу.

"Мы разговаривали в первую очередь с шоуменом, поэтому такой реакции от него следовало ожидать", – подчеркнул Лексус.