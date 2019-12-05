Беспардонная выходка жены Порошенко шокировала украинцев

Возглавляемый супругой Порошенко Украинский культурный фонд продвигает проекты, пропагандирующие национализм и восхваляющие участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе. На такие "благие цели" денег жалеть нельзя, уверена она.
700 миллионов гривен супруга экс-президента назвала "очень маленькой суммой". Дескать, в других странах на поддержку искусства выделяют гораздо больше. "Давать какую-то оценку выделенным средствам я бы не рекомендовала", – заявила она в беседе с журналистами.
Эксперты недоумевают: в интервью корреспондентам украинских СМИ Порошенко не смогла назвать ни одного конкретного проекта, который реализовал ее фонд за три года. "Все были хорошими", – уклончиво ответила она.
Все проекты хорошие на бумаге, а на самом деле выделенные на них средства были разворованы, пишет телеграм-канал "Женщина с косой". "Спросите у команды Зеленского: что, больше некуда 700 миллионов деть?" – возмущается анонимный автор.
С таким президентом как Владимир Зеленский Петр Порошенко точно не обеднеет. Журналисты внимательно изучили принятый не так давно бюджет страны на следующий год. Каково было их удивление, когда они обнаружили, что фонд Марины Порошенко получит в 2020 году из казны 708 миллионов гривен.
Как так, недоумевают журналисты, ведь новая власть должна была или разогнать связанные с экс-президентом структуры, или переформатировать их работу. Не произошло ни того, ни другого. Вместо этого граждане продолжают работать и платить налоги во благо семьи Порошенко.
Пусть Марина лучше попросит денег у своего мужа Пети Вальцмана (Порошенко),чтобы он выделил деньги её Фонду! У него много украденных денег! Или он всё вывез за границу???...Пора этот Фонд закрывать!— Юрий Гребенчук (@Yuriy1950) December 3, 2019
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