Блудный сын: Лондон разрешил Абрамовичу вернуться

Российский бизнесмен Роман Абрамович сможет въехать на территорию Великобритании по израильскому паспорту на срок до шести месяцев. По истечению этого времени ему потребуется виза, чтобы жить на территории Соединенного Королевства.



Представители британской стороны отметили, что обладающему израильским паспортом Абрамовичу не нужна виза, чтобы въехать на территорию Соединенного Королевства. Однако по прошествии шести месяцев ему понадобится разрешение, чтобы жить, работать или учиться в Великобритании, передает ТАСС.

Лондон должен будет решить, что именно считается "работой" в случае с Абрамовичем. В британском МИДе уточнили, что каждый запрос на визу оценивается по отдельности.



Ранее сообщалось, что процесс продления Абрамовичу визы затянулся по неизвестным причинам. Некоторые источники заявили, что Лондон намерен попросить российского бизнесмена раскрыть происхождение его денежных средств для оформления документа.

До этого стало известно, что Абрамович получил израильское гражданство. Таким образом, бизнесмен стал самым богатым гражданином страны.

О трудностях Абрамовича с получением британской визы говорят с мая 2018 года. Из-за этого предприниматель пропустил финал Кубка Англии по футболу, где выступал его клуб "Челси".

Москва назвала получение Абрамовичем израильского гражданства "его правом". "Да ничего об этом в Кремле не думают", – ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов.