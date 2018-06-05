Звезда украинского Playboy устроилась проституткой в Москве
Оказалось, что час отдыха душой и телом с брюнеткой стоит несколько десятков тысяч рублей. В многочисленных размещенных анкетах девушки указано, что Галямова оказывает в том числе и эскорт-услуги.
Известно, что умница, красавица, певица, светская львица и в прошлом модель была девушкой месяца в журнале Playboy. Очевидно, дива привыкла жить на широкую ногу, поэтому решила построить сомнительную, но стремительную карьеру в российской столице. Только вот Галямова не ожидала, насколько быстро о ее позоре станет известно, передает телеканал РЕН ТВ.
Сама Виталия посетовала, мол, на панель ее буквально притащили нелегкие жизненные обстоятельства. Раньше у нее было все, о чем любая девушка может только мечтать. Однако ничто не вечно, тем более каждый новый предмет роскоши приходится "отрабатывать".
Так, в один злосчастный момент сказка закончилась. Виталия оказалась без денег, а к тратам уже привыкла. Из ресурсов – только привлекательная внешность. Выбор профессии был сделан моментально.
С местом работы она также определилась довольно быстро. В Киеве светскую львицу все знают в лицо, а раствориться в Москве проще простого. Более того, Белокаменную ожидает наплыв богатых иностранцев.
Однако мечтам о красивой жизни, видимо, так и не суждено сбыться. Теперь звезду Playboy депортируют на родную Украину. Скорее всего, Галямовой на несколько лет запретят посещать российскую столицу.
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