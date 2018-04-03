Атомная подлодка Северного флота затонула в Норвежском море

Гибель атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец" – один из самых трагических и в то же время загадочных эпизодов в истории отечественного флота. Это был один из самых современных боевых крейсеров, сумевший впервые в мире совершить погружение на глубину более километра.





К-278 была единственной субмариной проекта 685 "Плавник", над которым более десяти лет работали несколько закрытых конструкторских бюро. Наши инженеры смогли сделать то, что не получилось у их западных коллег: титановый корпус субмарины был способен выдержать давление при погружении на глубину 1000 метров.

Подводное водоизмещение крейсера составляло 8500 тонн, скорость хода превышала 30 узлов. По тем временам "Плавник" был передовым проектом, не имевшим аналогов в мире. К-278 был недосягаем для любого оружия, обнаружить подлодку было практически невозможно. Ударной силой субмарины был боекомплект из 22 торпед с ядерными боеголовками.

В январе 1984 года атомоход был включен в состав 6-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота. В свой последний поход крейсер вышел 28 февраля 1989 года. Куда и для чего – государственная тайна. Незадолго до рокового похода субмарина обрела имя – "Комсомолец".

Трагедия случилась на 37-е сутки похода, 7 апреля 1989 года. К-278 следовала на глубине 386 метров со скоростью не более восьми узлов. Утренняя смена несла дежурство в обычном режиме.





В промежутке между 11:00 и 11:03 в кормовом отсеке вспыхнул пожар. Сразу же на пульте вахтенного механика зажегся сигнал, сообщающий об увеличении температуры в седьмом отсеке до более чем 70 градусов.

В сложившейся ситуации капитан первого ранга Евгений Ванин принял единственно верное решение. Он приказал использовать в аварийном отсеке химическое пожаротушение. Однако система, которая, по идее, должна была быть эффективна против пожара любой интенсивности, даже самой высокой, в тот роковой день оказалась бесполезна.

Все происходило стремительно. Резкое повышение температуры внутри корабля привело к разгерметизации трубопровода высокого давления, аварийный отсек субмарины превратился в раскаленную печку. Из седьмого огонь перекинулся в шестой отсек, был остановлен парогенератор, отключился левый турбогенератор. Ситуация стремительно уходила из-под контроля экипажа. Сработала автоматическая защита реактора, заклинило вертикальный руль, повредилась система шланговых дыхательных аппаратов, из-за чего часть команды получила тяжелое отравление.

Лодка увеличивала ход, началось всплытие. Но когда до поверхности осталось 150 метров, субмарина потеряла скорость. В 11:16, через 15 минут после возникновения пожара, "Комсомолец" перешел в надводное положение.

Спустя четыре минуты крейсер подал первый сигнал бедствия. Всего их было восемь. Однако первый был услышан в Главном штабе Северного флота лишь в 11:41, а приняли сигнал на берегу только в 12:19 – через час после возникновения внештатной ситуации. С этого момента началась работа по спасению субмарины и ее экипажа.

Сама команда "Комсомольца" героически боролась за атомоход и собственные жизни. После всплытия подводники смогли локализовать пламя в седьмом отсеке и загерметизировать остальные. Моряки вытаскивали на свежий воздух своих обгоревших и отравившихся товарищей.

Большей части команды удалось выбраться. Подводники были уверены в прочном титановом корпусе атомохода, поэтому многие поднимались без гидрокомбинезонов. Для многих из них это стало смертельной ошибкой: ослабевшие, еще не пришедшие в себя от шока, они погибнут в ледяных водах Норвежского моря.





Первыми "Комсомолец" обнаружили норвежские спасатели. Лодка по-прежнему оставалась на плаву, но с каждой минутой ее положение становилось все хуже. Кормовая часть погружалась под воду, а нос вздымался вверх. Надежды на спасение субмарины не было никакой.

Когда стало ясно, что лодка утонет, подводники запели песню "Варяг", прощаясь с теми, кто навсегда остался на гибнувшем судне. В 17:08 субмарина исчезла под водой.

Вскоре к выжившим подоспела помощь. К этому моменту утонули и погибли от переохлаждения 16 подводников, 30 человек из команды были живы. Спасшихся подняли на борт и начали борьбу за их жизни. Троих спасти не удалось, других поместили в теплые ванны, постепенно они пришли в себя. Подводники прошли тщательное обследование, лишь у одного был обнаружен легкий ожог.



"Комсомолец" же так и остался лежать на дне Норвежского моря. Подводную лодку собирались поднимать, в конструкторском бюро "Рубин" был разработан соответствующий проект. Но воплотить задумку не удалось, ограничились герметизацией потенциально опасных мест, в том числе атомного реактора. Тем не менее, вне зависимости от качества консервации, угроза радиационной катастрофы из-за попадания в воду опасных материалов все еще сохраняется.

В результате той катастрофы погибли 42 подводника. Выжить удалось 27 членам экипажа. Причины возникновения пожара на атомоходе до сих пор не установлены.