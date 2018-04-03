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Общество

Атомная подлодка Северного флота затонула в Норвежском море

Фото: pixabay.com
Гибель атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец" – один из самых трагических и в то же время загадочных эпизодов в истории отечественного флота. Это был один из самых современных боевых крейсеров, сумевший впервые в мире совершить погружение на глубину более километра.

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К-278 была единственной субмариной проекта 685 "Плавник", над которым более десяти лет работали несколько закрытых конструкторских бюро. Наши инженеры смогли сделать то, что не получилось у их западных коллег: титановый корпус субмарины был способен выдержать давление при погружении на глубину 1000 метров.

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Подводное водоизмещение крейсера составляло 8500 тонн, скорость хода превышала 30 узлов. По тем временам "Плавник" был передовым проектом, не имевшим аналогов в мире. К-278 был недосягаем для любого оружия, обнаружить подлодку было практически невозможно. Ударной силой субмарины был боекомплект из 22 торпед с ядерными боеголовками.

В январе 1984 года атомоход был включен в состав 6-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота. В свой последний поход крейсер вышел 28 февраля 1989 года. Куда и для чего – государственная тайна. Незадолго до рокового похода субмарина обрела имя – "Комсомолец".

Трагедия случилась на 37-е сутки похода, 7 апреля 1989 года. К-278 следовала на глубине 386 метров со скоростью не более восьми узлов. Утренняя смена несла дежурство в обычном режиме.

Фото: wikipedia.org

В промежутке между 11:00 и 11:03 в кормовом отсеке вспыхнул пожар. Сразу же на пульте вахтенного механика зажегся сигнал, сообщающий об увеличении температуры в седьмом отсеке до более чем 70 градусов.

В сложившейся ситуации капитан первого ранга Евгений Ванин принял единственно верное решение. Он приказал использовать в аварийном отсеке химическое пожаротушение. Однако система, которая, по идее, должна была быть эффективна против пожара любой интенсивности, даже самой высокой, в тот роковой день оказалась бесполезна.

Все происходило стремительно. Резкое повышение температуры внутри корабля привело к разгерметизации трубопровода высокого давления, аварийный отсек субмарины превратился в раскаленную печку. Из седьмого огонь перекинулся в шестой отсек, был остановлен парогенератор, отключился левый турбогенератор. Ситуация стремительно уходила из-под контроля экипажа. Сработала автоматическая защита реактора, заклинило вертикальный руль, повредилась система шланговых дыхательных аппаратов, из-за чего часть команды получила тяжелое отравление.

Лодка увеличивала ход, началось всплытие. Но когда до поверхности осталось 150 метров, субмарина потеряла скорость. В 11:16, через 15 минут после возникновения пожара, "Комсомолец" перешел в надводное положение.

Спустя четыре минуты крейсер подал первый сигнал бедствия. Всего их было восемь. Однако первый был услышан в Главном штабе Северного флота лишь в 11:41, а приняли сигнал на берегу только в 12:19 – через час после возникновения внештатной ситуации. С этого момента началась работа по спасению субмарины и ее экипажа.

Сама команда "Комсомольца" героически боролась за атомоход и собственные жизни. После всплытия подводники смогли локализовать пламя в седьмом отсеке и загерметизировать остальные. Моряки вытаскивали на свежий воздух своих обгоревших и отравившихся товарищей.

Большей части команды удалось выбраться. Подводники были уверены в прочном титановом корпусе атомохода, поэтому многие поднимались без гидрокомбинезонов. Для многих из них это стало смертельной ошибкой: ослабевшие, еще не пришедшие в себя от шока, они погибнут в ледяных водах Норвежского моря.

Фото: wikipedia.org

Первыми "Комсомолец" обнаружили норвежские спасатели. Лодка по-прежнему оставалась на плаву, но с каждой минутой ее положение становилось все хуже. Кормовая часть погружалась под воду, а нос вздымался вверх. Надежды на спасение субмарины не было никакой.

Когда стало ясно, что лодка утонет, подводники запели песню "Варяг", прощаясь с теми, кто навсегда остался на гибнувшем судне. В 17:08 субмарина исчезла под водой.

Вскоре к выжившим подоспела помощь. К этому моменту утонули и погибли от переохлаждения 16 подводников, 30 человек из команды были живы. Спасшихся подняли на борт и начали борьбу за их жизни. Троих спасти не удалось, других поместили в теплые ванны, постепенно они пришли в себя. Подводники прошли тщательное обследование, лишь у одного был обнаружен легкий ожог.

"Комсомолец" же так и остался лежать на дне Норвежского моря. Подводную лодку собирались поднимать, в конструкторском бюро "Рубин" был разработан соответствующий проект. Но воплотить задумку не удалось, ограничились герметизацией потенциально опасных мест, в том числе атомного реактора. Тем не менее, вне зависимости от качества консервации, угроза радиационной катастрофы из-за попадания в воду опасных материалов все еще сохраняется.

В результате той катастрофы погибли 42 подводника. Выжить удалось 27 членам экипажа. Причины возникновения пожара на атомоходе до сих пор не установлены.

Автор: Иван Поляков3 апреля 2018, 20:01

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