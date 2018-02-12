Директор "Саратовских авиалиний" отказался говорить о трагедии

Журналистам удалось связаться с генеральным директором "Саратовских авиалиний" Алексеем Вахромеевым. Он отказался говорить о крушении Ан-148 под Москвой. "Что вы от меня хотите? Я в дороге! Я вас плохо слышу, и вы меня не слышите! Мне некогда", – цитирует его Telegram-канал Mash.
Также стало известно, что компания приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148. Такое решение было принято в связи с авиакатастрофой, передает сетевое издание m24.ru.
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