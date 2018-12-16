Страшное землетрясение на Кавказе: 25 тысяч погибших

Человечество привыкло считать себя хозяином и покорителем природы. Но порой она очень жестоко мстит за такое презрительное отношение. Ровно 30 лет назад, в декабре 1988 года, произошла одна из самых страшных природных катастроф XX века - Спитакское землетрясение в Армении. Стихия унесла жизни десятков тысяч человек, разрушила целые города и поселки. Последствия трагедии маленькая кавказская республика продолжать испытывать до сих пор.



Подземные толчки начались 7 декабря в 10 часов 41 минуту по московскому времени (11:41 по местному). Их мощность достигала 9-10 баллов.

За 30 секунд был практически полностью обращен в руины город Спитак, находившийся в эпицентре землетрясения. Колоссальные разрушения стихия причинила и других городам Армении – Ленинакану (ныне Гюмри) и Кировакану (Ванадзор).

Землетрясение разрушило почти всю северо-западную часть маленькой кавказской республики. Толчки ощущались в столице Армении Ереване и соседней Грузии.

"Услышав крики соседей и топот в подъезде, я кинулась в спальню. Вытащила ребенка из люльки, побежала обратно на кухню, за старшим сыном. Трясло уже так, что практически невозможно было держаться на ногах", – вспоминала жительница Кировакана Анаита Галаджян. По ее словам, дом мотало из стороны в сторону, будто корабль во время бури.

Наибольшие разрушения стихия вызвала в небольшом городке Спитак. Некогда тихое и спокойное местечко, он представлял собой одну большую груду развалин. Разрушенные двух-трехэтажные здания и частные дома, плач, стоны и мольбы о помощи людей, оказавшихся в ловушке под развалинами.

Те, кому посчастливилось выжить и не оказаться в западне, ходили по уничтоженному городу будто сомнамбулы. В состоянии полного шока, с глазами, полными ужаса, они передвигались по искореженным улицам, заваленным обломками зданий, залитыми водой и грязью.

По страшному стечению обстоятельств, зима 1988 года в Армении выдалась на редкость холодной. Те, кто не погиб во время землетрясения, но лишился крова, должен был пройти еще одно испытание: выжить в лютые морозы, достигавшие в те дни 30-градусной отметки.

Московские журналисты, прибывшие в Ленинакан вскоре после подземных толчков, отмечали, что люди боялись возвращаться в немногие уцелевшие дома, предпочитая дожидаться помощи на улице. Чтобы выжить, они разводили костры. Рядом лежало все, что люди успели вынести во время землетрясения – детские коляски, домашний скарб, теплые вещи.

"У каждого разрушенного дома кольцом стоят люди, на лицах – напряженное ожидание. В этот момент единственная цель заключалась в том, чтобы найти дорогого человека", – вспоминал тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Армении Сурен Арутюнян.

На восстановление Армении были брошены все материальные и трудовые ресурсы СССР. Со всей страны ликвидировать последствия катастрофы приехали почти 50 тысяч человек.

В спасательных работах принимали участие добровольцы, сотрудники правоохранительных органов, вооруженные силы – более 20 тысяч солдат и офицеров. За несколько дней в республике развернули 50 тысяч палаток, питание было организовано на 200 полевых кухнях.

То, что спасатели увидели в разрушенных городах, потом еще долгие годы снилось им в ночных кошмарах. "Одного из крановщиков скорая помощь увезла в психиатричку после того, как, работая на школе, он поднял ряд плит, под которыми был класс мертвых детей младшего возраста", – вспоминал руководитель одной из добровольческих групп Иван Душарин.

Спитакское землетрясение уничтожило 40% промышленности Армении, были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично – Ленинакан, Кировакан, Степанаван и сотни других населенных пунктов.

Только по официальным данным жертвами трагедии стали 25 тысяч человек, по неофициальным – около 150 тысяч. Были искалечены жизни 20 тысяч человек, до конца своих дней оставшихся инвалидами. Более 500 тысяч лишились крыши над головой.

Армении до сих пор, спустя 30 лет, не удалось полностью оправиться от Спитакского землетрясения. Восстановительные работы продолжаются по сей день.