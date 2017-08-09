На крыле рухнувшего Ту-154 нашли следы взрыва

Новая польская комиссия, расследующая обстоятельства крушения Ту-154М под Смоленском, пришла к неожиданному выводу. Эксперты утверждают, что разрушения крыла лайнера якобы носят следы взрыва.

"Во время последнего пленарного заседания комиссии, возглавляемой Казимежем Новачиком, согласована позиция в вопросе времени и первичных причин разрушения левого крыла Ту-154М", – говорится в заявлении пресс-службы комиссии. Разрушение крыла не является следствием столкновения с березой, уверены польские эксперты. По их словам, речь идет о взрыве.

Ранее председатель техкомиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов рассказал, что к трагедии привело решение пилотов не уходить на запасной аэродром. "Как следует из окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России", – заявил он.





По словам Морозова, признаков воздействия взрывчатых веществ на польский лайнер обнаружено не было. Версию взрыва не подтвердил ни характер разброса обломков, ни их состояние.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Летевшая из Варшавы делегация собиралась принять участие в траурных мероприятиях в Катыни, посвященных памяти расстрелянных там в 1940 году офицеров.

