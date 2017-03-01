Онищенко предложил убивать бездомных собак

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что бездомных собак необходимо усыплять. По мнению чиновника, они опасны для жизни и здоровья людей.

"Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями", – заявил Геннадий Онищенко в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя случаи нападения бездомных животных на людей.

Бывший главный санитарный врач страны подчеркнул, что беспризорные псы являются переносчиками инфекций, передает ТАСС. "Собака – это хищное животное. Что у нее на уме, мы не знаем", – добавил он. По словам Онищенко, на улице не должно остаться ни одной бродячей собаки.

Отметим, что в последнее время участились случаи нападения животных на людей. Не так давно в Якутске беспризорный пес загрыз двухмесячного ребенка. Местная жительница систематически подбирала на улице собак и временно селила их дома. В день трагедии она оставила дочь на террасе в коляске без присмотра, выпустив погулять питбультерьера.

А в Махачкале 19 февраля девятилетнюю девочку растерзала стая бродячих собак. Родители обнаружили тело школьницы на обочине.