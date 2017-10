Нобелевскую премию по экономике дали за изучение поведения

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала лауреата Нобелевской премии по экономике. Награда досталась американскому экономисту Ричарду Талеру за вклад в понимание экономического поведения, говорится в сообщении на официальной странице Нобелевской премии в Twitter.

BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t

"В общей сложности, вклад Ричарда Талера позволил создать мост между экономическим и психологическим анализом индивидуальных решений", – заметили в комитете. "Исследования Талера часто цитируются в литературе о маркетинге. Его идеи помогают нам распознавать маркетинговые трюки и избегать плохих экономических решений", – сообщили на странице Нобелевской премии.

Watch the announcement of the 2017 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel! #NobelPrize pic.twitter.com/xV5xJ7LAJg