Названа причина несчастных браков

Исследование американских и шведских ученых показало, что дети разведенных родителей будут несчастны в браке. По словам специалистов, дело тут в генетике.

Во время своей работы ученые анализировали брачные записи в Швеции, обращая особое внимание на статистику разводов в парах, где родители обоих партнеров тоже разошлись. Частота расставаний в таких семьях стала самой высокой.

Исследователи отметили, что такая тенденция характерна в основном для биологических родителей, а не для отчимов и мачех, сообщает телеканал "360". По мнению авторов работы, такое обстоятельство указывает на генетическую причину разводов.

Эта версия вступает в противоречие с популярной психологической теорией, согласно которой дети воспринимают базовые шаблоны поведения своих родителей. Новое исследование показывает, что ответственными за некоторые особенности поведения детей могут быть не только психологические, но и генетические факторы.

"Это довольно существенное открытие. Почти вся предыдущая литература подчеркивала, что развод "передавался" из поколения в поколение в силу психологических факторов. Результаты нашей работы противоречат этому, ставя во главу унаследованный от родителей набор генов", – сказал профессор психиатрии и молекулярной генетики из Школы медицины VCU Кеннет Кендлер.

Исследователи рекомендовали терапевтам, работающим с проблемными парами, ориентироваться на черты личности, которые "генетически провоцируют развод". По мнению ученых, к таким свойствам характера относятся вспыльчивость и неспособность контролировать эмоции.