На записях с рухнувшего Ту-154 услышали взрыв

Польская комиссия услышала взрыв на записях бортового самописца Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. С необычным заявлением, которое не согласуется с результатами отчета Межгосударственного авиационного комитета, озвучил министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва – он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи", – цитирует РИА Новости Антония Мачеревича.

Примечательно, что версию взрыва польская комиссия озвучивала еще весной. "Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше", – рассказал глава Минобороны страны на встрече с руководителями клубов "Газеты польской".

При этом Межгосударственный авиационный комитет еще в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования крушения Ту-154 под Смоленском. Специалисты пришли к выводу, что причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

МО Польши Антоний Мачеревич: «Обнаружена запись взрыва на самописце Ту-154 Качиньского.» Спустя 7 лет!!! Оперативно работают!!!!! — Дмитрий Сергеев (@staford_rsv) 15 октября 2017 г.

Согласились с выводами специалистов и в первой польской комиссии, которой руководил бывший глава МВД Ежи Миллер. Она назвала причиной крушения снижение самолета ниже дозволенного минимума во время захода на посадку несмотря на густой туман.

Однако нынешние власти Польши оказались не удовлетворены подобными результатами и созвали вторую комиссию. При этом специалисты еще во время расследования 2010-2011 годов не обнаружили никаких следов воздействия на борт взрывчатых веществ.

Напомним, Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.