Как объяснить любовь с первого взгляда

Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда.

Разобраться с этим феноменом поможет эксперт в области активации памяти прошлых жизней, руководитель Института Реинкарнационики (Латвия) Марис Дрешманис.

Откуда берется это чувство

Есть несколько теорий, объясняющих подобное состояние. Одни ученые склоняются к тому, что все дело в психологической готовности человека встретить свою любовь. Когда мы знакомимся с человеком, который соответствует нашим ожиданиям, мы даем себе внутреннее разрешение влюбиться, и нас накрывает поток чувств. Другие специалисты считают, что любовь с первой встречи возникает на генном уровне, и ничего магического в этом процессе нет. В соответствии с этой теорией при первой встрече в течение пары минут происходит микроанализ "подходит ли кандидат для продолжения рода?". И если ответ "да" – мы влюбляемся. Иные специалисты придерживаются мнения, что нам нравятся мужчины и женщины, похожие на наших родителей (или на нас самих), а кто-то считает, что вовсе все дело в феромонах, и мы выбираем партнера… по запаху.

Но самая невероятная и мистическая версия – это реинкарнационное пробуждение памяти о прошлых встречах. Мы встречаем родную душу, с которой уже были связаны в прошлом. Момент озарения сопровождается полной уверенностью, что этот абсолютно незнакомый человек – твоя судьба.



Память прошлого

Врач-гипнолог и писатель Ричард Уэбстер считает, что отношения между родственными душами представляют собой связь двух людей, которая существовала на протяжении многих реинкарнаций, в которых партнеры помогают друг другу усвоить определенные уроки и выполнить задачи, поставленные каждой конкретной жизнью.

Доктор, гипнотерапевт Майкл Ньютон говорил, что перед новым рождением родственные души встречаются и договариваются, по каким признакам узнают друг друга в новом мире. Ими могут быть различные неприметные, на первый взгляд, мелочи: духи, определенные украшения, одежда, манера разговаривать...





Один из пациентов, которого доктор Ньютон методом регрессивного гипноза вводил в транс, рассказал, что ему предстояло узнать свою будущую жену по оригинальному серебряному кулону на шее и звонкому, как колокольчик, смеху, а она его должна была вспомнить по большим ушам и неловкости во время их первого танца.

Как утверждает доктор Ньютон, если кто-либо не распознал знаки, то судьба снова и снова будет сталкивать его с этим человеком.

Реинкарнация. Истории любви

"Однажды не так давно я уехала за границу и буквально с аэропорта столкнулась с необычным состоянием. Не успев взглянуть на одного человека, я почувствовала к нему магнетическое притяжение. Я не могла понять, что со мной происходит. Меня тянуло миллионами проводов к этому иностранцу. Мне казалось, я его откуда-то знаю…" – начинает свою историю Алена.

После той поездки, она никак не могла забыть незнакомца и ощущение, что этот человек ей хорошо знаком, оно преследовало ее день ото дня. Заинтересовавшись темой реинкарнации, девушка прошла курс погружения в "прошлую жизнь" и увидела, что была действительно замужем за тем человеком в другой жизни. Но на этом история не закончилась…

Через какое-то время тот самый мужчина сам отыскал ее! Оказалось, что у него остались точно такие впечатления от встречи. "Я боялся признаться тебе, чтобы ты не посчитала мои слова сумасшедшими. Я чувствую, что тебя откуда-то знаю, очень давно", – сказал он.

Есть еще несколько интересных случаев из мира публичных людей. Например, Билл Клинтон и его будущая жена Хиллари, еще будучи студентами, впервые увидев друг друга в Йельском университете, буквально замерли на месте. Неизвестно, сколько это длилось, но, наконец, Хиллари произнесла фразу, ставшую позже знаменитой: "Если ты собираешься смотреть на меня, а я – на тебя, нам стоит познакомиться". А Марина Влади утверждает, что, увидев ее, Владимир Высоцкий сказал: "Наконец-то я встретил Вас".

"В большинстве случаев души планируют свои будущие жизни еще до воплощения. Вначале они решают, какие качества хотят развить, выбирают пол: одни качества удобнее развить в женском теле, другие – в мужском. Потом подбирают обстоятельства, страну проживания и тело. На выбор предоставляются несколько тел, и душа решает, в каком теле ей будет удобнее проходить предстоящие уроки. Когда с телом определились, то душа может обратиться с просьбой к другим близким ей душам, друзьям, чтобы они воплотились "по соседству", например, сыграли роль ребенка, второго мужа, или другого близкого человека", – рассказал Марис Дрешманис.

По его словам, существуют различные "напоминалки", помогающие узнать того человека, с которым суждено быть вместе. Доверьтесь своей интуиции и не ищите объяснений, если внутренний голос подсказывает вам, что все происходит правильно.