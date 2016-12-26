Как объяснить любовь с первого взгляда

В Сочи разбился Ту-154 Убийство школьника в Москве Скандал с Боженой Рынской Новый год 2017 "Дом-2"
Общество

Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы

Похолодание в столице ожидается с 3 января
Общество

Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154

Французские карикатуристы издеваются над памятью погибших людей
партнеры
Среда 28 декабря
Лента новостей
20:10
Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований
20:05
МЧС приостановило операцию на месте падению Ту-154
19:09
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154
19:02
Российское посольство попало под обстрел в Сирии
18:58
Под Петербургом в пруду утонул ребенок
18:37
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть
18:33
Родственники жертв крушения Ту-154 получили первые выплаты
18:31
Зарубежные СМИ оправдали убийцу русского посла
18:27
Хабенского очаровала молодая актриса
18:03
Усманов хочет платить налоги в России
17:54
Как заработать на путешествиях
17:43
Курс евро побил новый антирекорд
17:23
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
17:22
Мать потеряла Ивана Стебунова
17:15
Почему детям важно верить в Деда Мороза
16:58
Как в новогоднюю ночь выглядеть на все сто
16:39
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
16:37
На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб
16:30
Юрий Шатунов о переезде из Германии в Крым
16:28
Адвокат Жорин рассказал о покушении
16:27
Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
16:13
В столице Японии произошло мощное землетрясение
16:04
Челка испортила красоту Паулины Андреевой
16:03
В Подмосковье в 2017 году появятся платные парковки
15:46
В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154
15:43
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
15:31
Известная актриса обвинила звезду "Дома-2" в избиении
15:29
Велосипедист чудом выжил в страшном ДТП в Москве (видео)
15:18
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге
15:13
На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154
15:13
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
15:02
Дочери Валерии очень плохо
15:02
За сыновей Золотухина и Соловьева дают по 15 миллионов
14:39
Назначен новый прокурор Крыма
14:29
Кто сможет найти работу в кризис
14:17
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
14:13
Анисина: В этот ад я больше не вернусь
14:07
Ротару опередила Пугачеву
13:59
Какие бренды уйдут с авторынка после прихода ГЛОНАСС
13:49
В Якутии нашли замучивших медведя вахтовиков
13:45
Известного футболиста сбросили с лестницы
13:43
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме
13:26
Российский певец пострадал в страшной аварии в Таиланде
13:20
Что беспокоит россиян
13:19
Певица Жасмин не хочет слышать о свадьбе сына
13:05
Чем заняться на новогодних каникулах
12:53
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
12:47
52-летняя Гулькина: У меня появился третий ребенок
12:32
Порошенко готовится бежать в Россию
12:20
Путин настроил россиян на позитивный лад
12:19
Киркоров в жутких розочках поразил публику
12:10
Рынска потеряла ребенка из-за травли
12:09
На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154
12:08
Панайотов сделал заявление накануне финала "Голоса"
12:07
Откуда у Навального деньги
12:02
Половину россиян лишат новогодних премий
11:53
Сын тигра Амура завел нетрадиционную дружбу
11:45
Собчак восхитила "новой" грудью
11:34
В Сети ищут пропавшие ноги девушки
11:30
Распутина получила Rolls-Royce за 50 миллионов в подарок
11:27
В Москве отменено больше 30 рейсов
11:13
Обезображенная пластикой Алентова попала в аварию
11:13
Трамп отправит в Россию знатока русской души
11:09
Соратники Порошенко передрались на корпоративе
11:06
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
10:56
В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154
10:31
За просмотр пиратских фильмов заставят платить штраф
10:28
Мать Божены Рынской одной ногой в могиле
10:28
Дмитрию Тарасову осталось три дня
10:23
Под Петербургом школьник ранил глаз кипятильником
10:18
Задушивший школьника москвич оказался американцем
10:12
Где и с кем Бузова встретит Новый год
10:08
Вор стащил больше трех километров кабеля в Москве
10:01
Беременная Шейк обнародовала фото в нижнем белье и микросвитере
09:43
Обама придумал новый повод для санкций
09:40
США заминируют Европу от танковых прорывов
09:37
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
09:30
Екатерина Вилкова: У меня нет никаких запретов
09:05
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве
08:53
Что означают последние слова пилотов Ту-154
08:50
В Уругвае задержали двух россиян
08:48
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
08:43
Юный москвич задушил младшего брата
08:40
Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова
08:33
В США разбился самолет
08:15
Последствия взрыва в московском банке попали на видео
08:11
В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154
22:20
Юная москвичка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила
21:57
На женщину напали в отделении почты Москвы
21:48
Умерла исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах"
21:31
В Великобритании скончался знаменитый писатель
21:19
Известная российская певица больна раком
21:12
Божена Рынска сбежала из квартиры в Москве
20:52
В чем встречать год Огненного Петуха
20:41
Фатальная ошибка экипажа Ту-154
20:22
В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину
20:19
В Россию пришел новый вид ВИЧ
20:04
Как гаджеты спасают жизнь своим владельцам
19:39
Тимошенко обозвала украинцев папуасами
19:36
Последние слова командира рухнувшего Ту-154
партнеры

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
Названа причина внезапной смерти певца Джорджа Майкла
Алина Кабаева: Это полный беспредел!
Фатальная ошибка экипажа Ту-154
Общество

Как объяснить любовь с первого взгляда

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley
Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда.
прочитано 2139 раз

Разобраться с этим феноменом поможет эксперт в области активации памяти прошлых жизней, руководитель Института Реинкарнационики (Латвия) Марис Дрешманис.

Откуда берется это чувство

Есть несколько теорий, объясняющих подобное состояние. Одни ученые склоняются к тому, что все дело в психологической готовности человека встретить свою любовь. Когда мы знакомимся с человеком, который соответствует нашим ожиданиям, мы даем себе внутреннее разрешение влюбиться, и нас накрывает поток чувств. Другие специалисты считают, что любовь с первой встречи возникает на генном уровне, и ничего магического в этом процессе нет. В соответствии с этой теорией при первой встрече в течение пары минут происходит микроанализ "подходит ли кандидат для продолжения рода?". И если ответ "да" – мы влюбляемся. Иные специалисты придерживаются мнения, что нам нравятся мужчины и женщины, похожие на наших родителей (или на нас самих), а кто-то считает, что вовсе все дело в феромонах, и мы выбираем партнера… по запаху.

Но самая невероятная и мистическая версия – это реинкарнационное пробуждение памяти о прошлых встречах. Мы встречаем родную душу, с которой уже были связаны в прошлом. Момент озарения сопровождается полной уверенностью, что этот абсолютно незнакомый человек – твоя судьба.

Память прошлого

Врач-гипнолог и писатель Ричард Уэбстер считает, что отношения между родственными душами представляют собой связь двух людей, которая существовала на протяжении многих реинкарнаций, в которых партнеры помогают друг другу усвоить определенные уроки и выполнить задачи, поставленные каждой конкретной жизнью.

Доктор, гипнотерапевт Майкл Ньютон говорил, что перед новым рождением родственные души встречаются и договариваются, по каким признакам узнают друг друга в новом мире. Ими могут быть различные неприметные, на первый взгляд, мелочи: духи, определенные украшения, одежда, манера разговаривать...

Фото: GLOBAL LOOK press/Gary Houlder 

Один из пациентов, которого доктор Ньютон методом регрессивного гипноза вводил в транс, рассказал, что ему предстояло узнать свою будущую жену по оригинальному серебряному кулону на шее и звонкому, как колокольчик, смеху, а она его должна была вспомнить по большим ушам и неловкости во время их первого танца.

Как утверждает доктор Ньютон, если кто-либо не распознал знаки, то судьба снова и снова будет сталкивать его с этим человеком.

Реинкарнация. Истории любви

"Однажды не так давно я уехала за границу и буквально с аэропорта столкнулась с необычным состоянием. Не успев взглянуть на одного человека, я почувствовала к нему магнетическое притяжение. Я не могла понять, что со мной происходит. Меня тянуло миллионами проводов к этому иностранцу. Мне казалось, я его откуда-то знаю…" – начинает свою историю Алена.

После той поездки, она никак не могла забыть незнакомца и ощущение, что этот человек ей хорошо знаком, оно преследовало ее день ото дня. Заинтересовавшись темой реинкарнации, девушка прошла курс погружения в "прошлую жизнь" и увидела, что была действительно замужем за тем человеком в другой жизни. Но на этом история не закончилась…

Фото: GLOBAL LOOK press/Erik Buraas

Через какое-то время тот самый мужчина сам отыскал ее! Оказалось, что у него остались точно такие впечатления от встречи. "Я боялся признаться тебе, чтобы ты не посчитала мои слова сумасшедшими. Я чувствую, что тебя откуда-то знаю, очень давно", – сказал он.

Есть еще несколько интересных случаев из мира публичных людей. Например, Билл Клинтон и его будущая жена Хиллари, еще будучи студентами, впервые увидев друг друга в Йельском университете, буквально замерли на месте. Неизвестно, сколько это длилось, но, наконец, Хиллари произнесла фразу, ставшую позже знаменитой: "Если ты собираешься смотреть на меня, а я – на тебя, нам стоит познакомиться". А Марина Влади утверждает, что, увидев ее, Владимир Высоцкий сказал: "Наконец-то я встретил Вас".

"В большинстве случаев души планируют свои будущие жизни еще до воплощения. Вначале они решают, какие качества хотят развить, выбирают пол: одни качества удобнее развить в женском теле, другие – в мужском. Потом подбирают обстоятельства, страну проживания и тело. На выбор предоставляются несколько тел, и душа решает, в каком теле ей будет удобнее проходить предстоящие уроки. Когда с телом определились, то душа может обратиться с просьбой к другим близким ей душам, друзьям, чтобы они воплотились "по соседству", например, сыграли роль ребенка, второго мужа, или другого близкого человека", – рассказал Марис Дрешманис.

По его словам, существуют различные "напоминалки", помогающие узнать того человека, с которым суждено быть вместе. Доверьтесь своей интуиции и не ищите объяснений, если внутренний голос подсказывает вам, что все происходит правильно.

26 декабря 2016, 12:39

комментарии

Политика

Трамп отправит в Россию знатока русской души
Порошенко готовится бежать в Россию
Обама придумал новый повод для санкций
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Шоу-бизнес

Рынска опознала напавших на нее людей
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
Мать потеряла Ивана Стебунова

Проишествия

Задушивший школьника москвич оказался американцем
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Юный москвич задушил младшего брата

Lifestyle

Как заработать на путешествиях
Почему детям важно верить в Деда Мороза
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Известная российская певица больна раком

Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
Происшествия

Юный москвич задушил младшего брата

По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Общество

Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154

Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Шоу-бизнес

Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки

Гороскоп

Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года
Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака

Фоторепортажи

Челка испортила красоту Паулины Андреевой
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
Кто из звезд хочет стать россиянином
Каким запомнился Джордж Майкл

Спорт

Известного футболиста сбросили с лестницы
Лыжникам Легкову и Вылегжанину запретили выступать
Кто контролирует мировой футбол
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Регионы

Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru