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Воскресенье 30 июля

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"Мамино чудо": Ольга Орлова празднует 7-летие своего приемыша

"Мамино чудо": Ольга Орлова празднует 7-летие своего приемыша
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Экс-солистка группы "Блестящие" и звезда шоу "Дом-2" счастлива. Ольга Орлова поздравила с днем рождения своего любимца.

Дом российской артистки — полная чаша. Лучше не бывает: обожаемый супруг, возмужавший сын, крошка-дочь и огромная команда животных. Ольга Орлова известная собачница и гордится этим фактом. Опционально для четвероногих подопечных она мама, за которой всегда глаз да глаз.

Каждый питомец в семейном гнездышке звезды — полноправный член семьи. Люди и животные мирно сосуществуют друг с другом. Одиночество чуждо хозяйке, ведь она круглосуточно купается в любви, которую ей дарят домочадцы.

30 июля в телеграм-канале Ольга Орлова сообщила о радостном событии. Ее мохнатый приемыш по кличке Бруно отмечает день рождения. "Бруняше сегодня 7 лет", — написала телеведущая к видео из фотографий с псом.

В комментариях появилось множество эмоциональных комментариев. Очаровательный именинник произвел впечатление на фанатов звезды шоу "Дом-2".

"Здоровья носастому милашу. Всегда переживаем за него!", "Желаю ему здоровья, пусть всегда будет счастлив, весел, долгих лет жизни ему!", "С днем рождения, мамино чудо!", "Какой же ты сладкий мальчик! Всего бы расцеловала!" — такие реакции на пост о Бруно получила Ольга Орлова.

30 июля 2023, 15:51
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ольги Орловой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Билан обрел друга, Орлова семью, а Моргенштерн опыт: Как звезды приютили бездомных животных

Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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