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Суббота 22 июля

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"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой

"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой
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Бывший супруг поиздевался над поющей телеведущей в кругу друзей. Неужели Ольга Бузова заслужила такое отношение?

В Сети появился новый выпуск ютуб-шоу, где снялись Леонид Слуцкий, Артем Дзюба и Дмитрий Тарасов. Последний спортсмен из этой тройки стал главным героем программы. По правилам проекта, он комментировал снимки из своей жизни, которые возникали на экране. Спустя немного времени участнику представили архивное фото, на котором его обнимает Ольга Бузова.

В кадре Дмитрий Тарасов позировал с тростью, а звездная блондинка прижималась к нему и показывала награду в виде статуэтки. Парочку засняли задолго до развода, но друзья-приятели все равно нашли повод для обсуждений — им оказалась Ольга Бузова.

"А что у Оли с глазами, ***?" — удивленно спросил Артем Дзюба, используя матерную брань. Экс-супруг артистки тут же ему подыграл. "В разные стороны смотрят", — грубо оценил внешность звезды Дмитрий Тарасов.

"Она просто *** в моменте (выпала в осадок, — Прим. ред.), что у вас какой-то приз был?" — продолжил интересоваться Артем Дзюба. Полезной информации он так и не получил, зато Ольга Бузова заочно вляпалась в унижения. Конечно, ведь ее лицо обсудили такие красавцы!

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили в браке четыре года. До сих пор футболист мелькает в СМИ, пытаясь вызвать общественный интерес за счет бывшей супруги.

22 июля 2023, 16:01
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коммент.Шоу✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова и Тарасов показали чувства

Не дожидаясь 14 февраля, телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов примерили на себя парные футболки "для него" и "для нее" от бренда Bella Potemkina. Свои нежные чувства влюбленные продемонстрировали в новой совместной фотосессии
Таким необычным образом звезды поздравили друг друга с Днем всех влюбленных
Ольга и Дмитрий выглядят необычайно гармонично рядом друг с другом
Звезды своим примером вдохновляют всех любить, дарить своим половинкам ласку, тепло и заботу
Именно такие чувства движут Беллой Потемкиной, когда он создает новые коллекции
Поэтому специально ко Дню Святого Валентина она выпустила капсульную линейку романтических парных футболок
Первыми их приобрели Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
Влюбленные остались очень довольны своими романтическими образами
Супруги продемонстрировали настоящие чувства друг к другу

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