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Четверг 22 июня

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Популярная группа заступилась за оскандалившуюся с песней Лагутенко Бузову

Популярная группа заступилась за оскандалившуюся с песней Лагутенко Бузову
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Музыкальный дуэт высказался о скандале, который разразился вокруг нового выступления певицы.

Сегодня российская общественность говорит об Ольге Бузовой постоянно, и, увы, не всегда хорошо. Телезвезде нередко приходится сталкиваться с критикой со стороны тех, кому она не по душе. Некоторые осуждают знаменитость за яркие и вызывающие образы, а другие никак не могут смириться с тем, что ее творчество тоже заслуживает право на существование.

На днях на Ольгу Бузову обрушилась очередная волна критики. Ведущая оскандалилась, решившись перепеть один из главных хитов Ильи Лагутенко – "Владивосток-2000". Отрывок с выступления певицы разлетелся по Сети и собрал немало негативных комментариев. Злопыхатели посоветовали Ольге не исполнять чужие композиции и посочувствовали лидеру группы "Мумий Тролль". Однако некоторые такую откровенную травлю звезды не поддержали.

Популярная группа Zaxap&Seyran высказалась о ситуации в беседе с "Дни.ру" и заступилась за оскандалившуюся с песней Лагутенко Бузову. Солист коллектива объяснил, что нормально относится к тому, что артисты перепевают хиты друг друга. По мнению музыканта, таким образом певцы выражают свое уважение к творчеству того, чью композицию выбрали для кавера.

Несмотря на это, участник дуэта убежден, что превзойти оригинал невозможно. Поэтому музыкант порекомендовал Ольге Бузовой исполнять только свои хиты. Солист Zaxap&Seyran отметил, что намного лучше не перепевать чужое творчество, а стремиться к совершенствованию собственного.

"И вообще Мумий Троль это легендарная группа, лучше никто не сможет исполнить такие хиты. Я считаю надо быть самим интересным и посягаться на шлягеры!", – высказался участник коллектива.

22 июня 2023, 02:16
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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