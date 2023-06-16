"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом

Пользователи раскритиковали внешний вид певицы в социальных сетях.

Ольгу Бузову часто называют одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Знаменитость регулярно выходит в свет, и почти каждое ее появление запоминается публике надолго. Всему виной необычные, а порой и шокирующие образы Ольги.

Зачастую подписчики звезды "Дома-2" делятся на два лагеря. Одни восхищаются утонченным вкусом звезды, а другие не перестают критиковать ее за выбор нарядов. Однако под последними постами певицы вторых оказалось значительно больше первых.

Накануне Бузова опубликовала в блоге серию свежих снимков и видео. На кадрах телеведущая предстала перед публикой в необычном наряде. Ольга позировала на камеру в платье с пышным низом и корсетом. Экстравагантный образ дополнил яркий макияж и мелкие локоны, собранные на затылке. Вероятно, певица рассчитывала увидеть в комментариях похвалу и добрые слова. Однако реакция подписчиков оказалась ровно противоположной.

Вместо комплиментов на звезду обрушился потом насмешек. Судя по комментариям, Бузова ужаснула народ новым образом. Под постами знаменитости наговорили много неприятных вещей и раскритиковали ее внешний вид. "+15 лет с этим образом", "Модель недоделанная", "Не ваш образ", "Поменяй стилиста", "Смех на палочке", – написали пользователи. Впрочем, нашлись и те, кому наряд звезды пришелся по душе. Некоторые фанаты заступились за Ольгу и похвалили ее образ.