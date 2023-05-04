"Штурмовал с бандитами": Панина швырнули за решетку перед гибелью

Настало время для Алексея Панина пожинать плоды своих поступков.



Вчерашний день получился вероятно насыщенным для Алексея Панина. Вначале он поласкал языком нежную дырочку в гостях у Аллы Пугачевой, а зачем его не стало на израильской земле.

Но еще пару часов спустя стало известно о том, что на актера возбудили уголовное дело. Поводом к этому стало то, что несколько месяцев назад Алексей публично радовался теракту, произошедшему на территории России. Наказанием по этой статье является тюремное заключение сроком до семи лет. Однако в международный розыск Алексея Панина пока что не объявляли: ограничились обыском в его московской квартире, в которой он не живет уже несколько лет.

Высказаться в разрезе нового уголовного дела решил адвокат, который ранее представлял интересы бывшей жены актера и матери его дочери. Впервые с Алексеем Паниным они столкнулись на одной из столичных тусовок, а спустя некоторое время они схлестнулись в битве за дочь Анну. Пожелав отобрать ребенка у бывшей жены, одиозный артист перешел всякие границы.

"Штурмовал вместе с бандитами мой офис в течение трех дней, после устроил драку и погоню", – поделился адвокат, добавив, что позже устроившего беспорядки Панина все-таки швырнули за решетку.

Так ему образом юрист дал понять, что Алексей никогда не отличался кротким нравом. Впрочем, лишь перед гибелью для многих как артист он был актером. Теперь же мужчина широко известен как скандалист: в Сети многие смеются над Алексеем Паниным из-за его выходок и интимных видео.



