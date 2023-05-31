Певица Земфира* стала гражданкой Франции

Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Среда 31 мая

21:52Певица Земфира* стала гражданкой Франции 21:17"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак 20:08Елизавета Боярская анонсировала важное событие 19:23"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже 18:23"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой 17:45Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой 17:10В Сеть попало видео мальчишника с участием Евгения Гора 16:40Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна 16:00"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане 15:40Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси 09:40"Очень долго все идет": Тарасова раскрыла новые детали состояния Костомарова 09:20Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери 09:00С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке 08:20Кудрявцева показала испорченное при сушке нижнее белье 08:00Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста 06:10Исследование: 19% россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей 04:41Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года 02:16Ученые из Сибири развеяли миф о Тунгусском метеорите 00:38Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами 21:50Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 21:30"У меня была истерика": Волочкова рассказала историю про куст сирени 21:19Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 21:10Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать 20:50На какие жертвы пошел Маликов ради семьи 20:30Екатерина Шпица поделилась стильным фото в пальто 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Певица Земфира* стала гражданкой Франции

Певица Земфира* стала гражданкой Франции
288

Российская певица Земфира* живет за границей и строит там карьеру.

Почти год назад российская певица Земфира* уехала из Москвы в Париж вслед за своей подругой Ренатой Литвиновой. Там звезды создали фирму в сфере исполнительского искусства и строят карьеру, параллельно развивая соцсети. Вместе с этим дела у них идут не слишком хорошо. В феврале этого года Минюст России включил певицу Земфиру* Рамазанову в список иноагентов. Теперь ее дальнейшая судьба в России смутна...

При этом и у Литвиновой, и у Земфиры* в Москве есть недвижимость, однако о ее дальнейшей судьбе пока ничего не ясно, ведь судя по всему, артистки надолго обосновались за границей, и о возвращении в Россию речи не идет.

У Земфиры* в собственности квартира площадью 85 квадратов в сталинке на Фрунзенской набережной. При этом недавно стало известно, что певица официально стала обладательницей паспорта гражданки Франции, как сообщал телеграм-канал SHOT.

Мнения о том, вернется ли подруга Литвиновой в Россию, расходятся. Так, ранее стало известно, что Земфира* создала в Москве новую фирму под названием "Родина", которая занимается деятельностью в сфере звукозаписи. Вместе с этим звезда подала иск к Минюсту России с требованием снять с нее статус иноагента.

* – признана иноагентом по решению Минюста России

31 мая 2023, 21:52
Земфира. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

По теме

Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича*
Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак

"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак
Виктория Боня дала откровенное интервью, в котором поделилась шокирующими фактами. Модель и ведущая Виктория Боня побывала на Каннском кинофестивале и дала откровенное интервью ведущему ютуб-шоу Сергею Косенко.

Елизавета Боярская анонсировала важное событие

Елизавета Боярская анонсировала важное событие
Елизавета Боярская совершила жест доброй воли, пригласив всех своих поклонников на важное событие. Актриса театра и кино Елизавета Боярская является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.

"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже

"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже
Яна Рудковская вызвала своим видом шквал обсуждений среди поклонников. Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская в свои 48 лет великолепно выглядит, что доказывает из раза в раз назло критикам.

"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой

"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой
Актриса Агата Муцениеце показала себя поклонникам во всей красе. После развода с Павлом Прилучным российская актриса Агата Муцениеце словно перезагрузилась.

Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой

Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой
Игорь Николаев искупал Наташу Королеву в лучах своего внимания и трепета. Наташе Королевой сегодня исполнилось 50 лет.

Выбор читателей

30/05ВтрРодственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 30/05Втр"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 30/05Втр"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 30/05ВтрГурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 30/05ВтрГосподи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 30/05ВтрТанцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом