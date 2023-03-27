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"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом

"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом
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Кейт Миддлтон поставила ультиматум.

Уже который год в Великобритании ходят тревожные слухи о браке принца и принцессы Уэльских. В Сети то и дело всплывают сплетни об изменах Уильяма. Чаще всего СМИ сообщали о его романе с юной моделью Софи Тейлор: якобы уже женатый член королевской семьи провел с ней две ночи. Кейт Миддлтон на фоне всех этих разговоров, стоит отметить, держится молодцом, не показывая вида, что они могут огорчать.

В прошлом году в прессе появились новости о переезде семьи в Виндзор. Тогда многие задавались вопросом: неужели в Букингемском дворце возник скандал, который и вынудил супругов переехать? Однако на днях появилось логическое объяснение смене места жительства. Как оказалось, главным инициатором можно считать именно принцессу Уэльскую.

По словам королевского биографа Куинна, супруги решили воспитывать своих наследников не так, как это делали их предшественники, который предпочитали отстраняться от отпрысков. Кейт Миддлтон в свое время даже поставила ультиматум: либо семья подстраивает рабочий план к графику ее детей, либо она в мероприятиях не участвует.

В итоге супруга принца Уильяма увезла наследников из Лондона в дом поскромнее, чтобы сыновья и дочь были рядом.

"Они переехали в Виндзор, чтобы дети могли гулять на частной территории Виндзорского замка. Она большая – сотни акров. И я думаю, что Джордж и Луи (сыновья Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Прим.ред.) поедут в Итон, который находится в 10-15 минутах от Виндзора", – объяснил королевский биограф Том Куинн.

27 марта 2023, 14:10
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Express.co✓ Надежный источник

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Кейт Миддлтон. Фото: g49 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: d75 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: mm4 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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