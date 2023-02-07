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Безобидный проступок: Суровая Миддлтон выставила вон нарушивших запрет родных детей

Никакой пощады от Миддлтон.
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Образ у принцессы Уэльской сформировался довольно строгий. В отличии от жены принца Гарри она чтит королевские традиции, живет по протоколу и не терпит нарушения правил. Как оказалось, в отношении собственных детей Кейт Миддлтон ведет себя так же.

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У супругов, напомним, трое детей: 9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи. И живут они далеко не припеваюче, как могли многие подумать, учитывая их статус. На плечи еще таких юных членов королевской семьи ложатся строгие запреты, за невыполнение которых следует немедленное "удаление".

На днях инсайдер, близкий к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, рассказал о том, что именно ни в коем случае не должны делать их дети. "Никакого крика" – примерно так звучит указ родителей. Издавать громкие звуки категорически запрещено.

Такие случаи уже были: после того, как кто-то из отпрысков ослушался, мать выставила его вон из комнаты для беседы.

"Их уводят, и с ними разговаривают либо Кейт, либо Уильям", – пояснил инсайдер.

Такой метод воспитания делает супругов довольно суровыми в глазах публики, ведь крики, говоря о детях, довольно частое и обычное явление, которое должно восприниматься как безобидный проступок. Впрочем, не ясно, насколько эти меры помогают. Вспомнить хотя бы празднование Платинового юбилея Елизаветы II, когда маленький принц Луи у всех на глазах позволил себе закрыть Кейт Миддлтон рот рукой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 10:40 Источник: PageSix ✓ Надежный источник
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