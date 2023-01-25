Волочкову заметили в компании нового молодого красавца

Волочкова привлекла к себе всеобще внимание во время съемок клипа на патриотический хит.

На днях бывшая балерина Анастасия Волочкова угодила в скандал во время съемок патриотического клипа. Артистка вела себяч непотребным образом и оголила постыдное место на глазах у всех. Это случилось, когда актер Никита Джигурда поднял Анастатю Волочкову на руки и стал ее кружить. В это время короткое платье танцовщицы оголило все ее прелести. Люди были шокированы увиденным, а кадры теперь гуляют по Сети.

Блогер Иламин стал инициатором создания патриотической композиции, но вдобавок еще и сошелся Волочковой. Блогеру пришлось объясняться.

"Сейчас в сети очень много ходит видео, где подсъемки патриотического трека душевного такого, там Никита Джигурда, Волочкова, Ирэн, они там играют, заигрывают, что-то делают и все остальное. Хотелось бы уточнить, что на съемках самого клипа этого всего не было. Старались все соблюдать порядок и именно ту позицию, которую нужно передать людям. А видео, которое ходит в соцсетях, это видео того, что когда была пауза, Никита Джигурда с возлюбленной, Анастасией также Волочковой, старались играть, заигрывать, это все было вне клипа, вне съемок, это было между съемками. В клипе этого не было", – рассказал Иламин в беседе с "Дни.ру".

Таким образом блогер рассказал о происходящем за кадром. Говорят, он и сам не избегал возможности поближе сойтись с балериной.

по По словам Иламина, ему давно хотелось поддержать Россию в непростое время. Поэтому он и написал песню "Делай красиво за нашу Россию", которую решил пропиарить Никита Джигурда.

