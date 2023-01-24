Прикрывшая промежность прозрачной тряпкой Волочкова отдалась Джигурде на глазах у всех

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова накануне отметила день своего рождения. Недавно балерина вернулась с отдыха на Мальдивах, поэтому к празднику она подошла полная сил и свежих эмоций.
На свое 47-летие Анастасия Волочкова позвала самых близких – дочь, друзей, коллег и журналистов. Именно там артистка призналась, что история со свадьбой в Лапландии была выдумкой для привлечения внимания.
После дня рождения Волочкова сразу окунулась в гущу событий и продолжила работать, не давая себе времени на расслабление. В своем аккаунте балерина показала фото, на котором предстала в прозрачных кружевных брюках рядом с Никитой Джигурдой. Шоумен нежно обнимал ее и касался рукой груди.
"А мы с Никитой вчера сняли патриотический клип", – написала Анастасия Волочкова в своем аккаунте.
Поклонники неоднозначно восприняли посыл Волочковой, который совершенно не сочетался с ее внешним видом. На фото балерина полностью отдалась Джигурде и его крепким объятиям.
"Если клип патриотический, то ноги то на стол зачем?"; "У Насти весь патриотизм в раздвинутых ногах. Не стыдно это называть патриотизмом?"; "Частенько складывается такое ощущение, что эти люди просто издеваются над нами"; "Надеюсь, не займутся волшебством на фоне Кремля"; "Страдалицу бы прикрыла!" – язвительно написали поклонники.