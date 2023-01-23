"Микроинсульт": показавшая прелести Волочкова довела солистку "Стрелок" до больничной койки

Конфликт между экс-балериной Большого театра Анастасией Волочковой и солисткой группы "Стрелки" Екатериной Любомской начался еще летом. Соседки по элитному поселку, женщины не смогли найти общий язык во время разбирательства с управляющей компанией. Волочкова заняла то сторону Любомской, то совершенно противоположную.
Екатерина не стала прощать Анастасию и пошла в суд. Причиной стали публичные оскорбления балерины в адрес певицы. Конечно, суд поддержал сторону Радистки Кэт, вот только цена за выигрыш оказалась слишком высока — Волочкова довела солистку до больничной койки.
"Это мне стоило микроинсульта прям в процессе", — рассказала Екатерина Любомская.
По словам женщины, это произошло прямо в зале суда. Пока Анастасия Волочкова выдавала умозаключения по поводу певицы, левая сторона Любомская просто перекосилась. Врачи поставили диагноз "гипертонический криз" на фоне стресса.
Интересно, что ни в социальных сетях, ни в интервью Анастасия Волочкова не упоминала этот эпизод. Показавшая свои прелести в всей красе во время отдыха на Мальдивах балерина занята только собой. Этим она советует заняться и всем своим поклонникам.