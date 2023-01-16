Разорвавшая трусы Волочкова встала кверху задом перед камерой: Вид роскошный

Анастасия Волочкова – один из лучших примеров эффективного тайм-менеджмента: пока обычный человек успеет лишь выпить кофе, балерина умудрится показать десяток шпагатов в разных локациях, найти нового возлюбленного, объявить о свадьбе, а затем начать все сначала.
Даже сейчас, находясь на Мальдивах, Волочкова не стала отступать от своих привычек и решила использовать жаркий климат во благо себе и контенту, публикуемому в своем блоге. Ведь 30 градусов тепла это отличная возможность показать свое тело во всей красе! Можно тянуть шпагаты, вжавшись промежностью в огромный ствол, можно вонзить себе пальму в мягкое местечко, а можно – показать хлынувшую промеж ног струю.
Решившая использовать долгожданный отпуск по максимуму, Анастасия Волочкова отправилась в мокрое путешествие: лодка, на носу которой можно было покрутить попкой перед камерой, увезла Анастасию кататься по Индийскому океану. Чтобы в кадр влезли и собственные красоты, и природные, Волочкова встала на колени, кверху задом перед камерой, не забыв при этом вытянуть свои натруженные стопы прямо в объектив.
Смутило многих зрителей то, что плавки, надетые на Анастасии Волочковой, были то ли очень сильно дизайнерские, то ли оказались повреждены об одну из пальм, а разорвавшая трусы балерина так торопилась на свою "шхуну", что не успела переодеться.
"Вид роскошный", – поделилась счастливая Анастасия Волочкова, комментируя Мальдивские пейзажи.