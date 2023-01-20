Певица Слава станет бабушкой Тесты Удовиченко сломала позвоночник Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Удравшая из Израиля Пугачева молит о возвращении опального мужа в Россию: Обошла немало кабинетов
партнеры
Пятница
20 января
Лента новостей
18:00
"Воры!": умотавшую за бугор Подольскую обчистили средь бела дня
17:40
Бузова и Волочкова: что их связывает, кроме дня рождения
17:20
Не ужилась с мужьями, скрыла рождение сына, сбежала из России: как живет таинственная Дапкунайте
17:00
"Переживаю": отвергнутая Авербухом Арзамасова ждет тройню
16:40
На грани смерти: обессиленная Брежнева рухнула с лестницы вниз головой
16:20
"Как он смотрит на нее": бросивший жену Николаев пожирал глазами вывалившую грудь Королеву
16:00
Оголившая свои ягодки жена Петросяна взяла в рот прямо на улице: Смотрите
15:40
Билась в конвульсиях и не хотела умирать: изуродованную дочь Успенской отправили на тот свет
15:20
"Разрыв": после встреч Николаева с молоденькой Проскурякова ушла из дома
15:00
В центре Москвы при ремонте старого дома найдено бесценное сокровище
14:40
Умер после долгой и мучительной болезни: подробности похорон Костомарова
14:20
Как сэкономить на гостинице в Турции: лайфхак от путешественницы
14:00
Как выбрать картофель: 3 правила удачной покупки
13:40
На каком этаже сейчас безопаснее всего жить
13:20
Приют Краснодара приглашает на прогулку с четвероногими друзьями
13:00
"Давно умер и похоронили": что случилось с попавшим в больницу Назарбаевым
12:40
"Филипп, я твой сын": уже взрослый тайный отпрыск заявился прямо на съемку к обалдевшему Киркорову
12:20
"Тщательно скрывал": променявший жену на Барановскую Лепс сдал с потрохами интимные отношения
12:00
Учителя из Петербурга подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы
11:40
Красота под угрозой: признаки опасной для здоровья косметики
11:20
Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
11:00
"Нас одурачили": Кейт Миддлтон вывернула наизнанку мерзость королевской семьи
10:40
"Вырезали почку": рыдающая из-за опухоли Волочкова всполошила всех врачей Москвы
10:20
Променял жену на молодую пассию, лишился работы: как живет звезда "Улиц разбитых фонарей" Половцев
10:00
"Похоронить некому": погрязшая в нищете звезда "Следа" угасает от рака в одиночестве
09:40
"Ужасная ошибка правосудия": Алеку Болдуину светит реальный тюремный срок
09:20
"Самый печальный исход": зловещий дом на кладбище загнал Краско на тот свет
09:00
"Больше нет с нами": умер знаменитый артист
08:40
"Месяц": пропавшая жена Прилучного рассказала о пополнении
08:20
"У Мирославы болезнь": чем заразилась закрутившая роман с женатым Карпович
08:00
Найдено пророчество Ванги о судьбе Украины и России
08:00
"Как будто пьяная мама родила": уродство Ахеджаковой напугало Новикову
06:17
Кладбищенская магия: почему общение с мертвыми опасно для жизни
04:33
Названы плюсы покупки квартиры без отделки
02:05
Где выгодно инвестировать в жилье в 2023
00:13
Иоанн Креститель: запреты и традиции 20 января
22:58
Никто не ожидал: Басков попросил шокированный известием зал стоя помянуть Новикову
22:50
Измену не скрыть: союз принца Уильяма и Миддлтон оказался на грани распада
22:30
"Результаты плачевные": надорвавшая пах Волочкова рыдает у врача
21:50
"А за что любить?": Полина Гагарина возненавидела Юлию Савичеву
21:30
Почему нельзя носить легкую обувь зимой – отвечает врач
21:10
Теперь ждем кадры из туалета: записавший нелепое видео Тарасов вызвал омерзение
20:50
"Значит жив, курилка": госпитализированный Краско вышел на связь
20:30
"Чувствую себя плохо": Олег Басилашвили оказался на волоске от ухода
20:10
56-летнюю Литвинову поздравляют с беременностью
19:50
"На халяву пожить": расточительная Рудковская оказалась в центре жилищного скандала
19:30
"Ситуация страшная": 37-летнего Джигана срочно госпитализировали после нападения
19:10
Сбежавшая в Америку из-за таинственного любовника Чехова взвыла после возвращения в Россию: Нет сил
18:55
Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova Biography) – детали биографии и карьеры
18:50
"Списать деньги и арестовать имущество": судебные приставы объявили охоту на Бузову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
"Включил внутренний стержень": Настоящий отец детей Пугачевой забрал одного ребенка
"Нюхали, пили, трахались": Панин вскрыл личную связь с Кучерой
"Это преступно": Тарасова вышла из себя после новостей о состоянии тяжелобольного Костомарова
"Показала накладной живот": Ждущая ребенка Орлова предъявила суррогатную маму
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бузова и Волочкова: что их связывает, кроме дня рождения

Ольга Бузова и Анастасия Волочкова появились на свет 20 января.
прочитано 127 раз

Их любят и ненавидят. У кого-то они вызывают восхищение, а у кого-то – отвращение. Анастасия Волочкова и Ольга Бузова – эпатажные и эксцентричные личности, которых обсуждают миллионы людей. При этом мало кто знает, что и балерина, и поющая телеведущая родились в один день.

ПО ТЕМЕ

"Результаты плачевные": надорвавшая пах Волочкова рыдает у врача

"Списать деньги и арестовать имущество": судебные приставы объявили охоту на Бузову

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Если верить астрологии, люди, родившиеся в один день, хоть и в разные годы, имеют схожие черты характера, ценности, привычки и даже увлечения. Так давайте проверим эту теорию.

Самая явная черта, которая объединяет Волочкову и Бузову, — это желание быть и оставаться известными. Жажда славы и признания неприкрыта ни у балерины, ни у телеведущей. Кажется, что одна, что другая из кожи вон лезут, чтобы о них продолжали говорить, ими продолжали интересоваться. Они обожают внимание и не представляют свою жизнь в окружении лишь небольшого количества людей. Анастасия и Ольга любят демонстрировать фанатам свою востребованность и популярность – например, выкладывают кадры с бессчетным количеством цветов и подарков.

При всем при том ни одна из них не может похвастаться успехами в личной жизни. Бузова, как и Волочкова, ежедневно находится в компании мужчин, но не нашла того, с кем ей хотелось бы прожить до конца жизни. В прошлом у телезвезды, равно как и у танцовщицы, лишь несколько серьезных романов, которые завершились эмоциональными и болезненными расставаниями. Говорят, что сейчас у Ольги спустя долгое время наконец появился ухажер, но насколько эта информация достоверная, неизвестно. Анастасия же, к слову, меняет поклонников, как перчатки, и этому уже никто не удивляется.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Волочкова и Бузова, как мы все знаем, обе поют. И если первая не добилась высот на этом поприще, то вторая взлетела на вершины хит-парадов. Количество песен поющей телеведущей не счесть. Лишь преданные поклонники смогут назвать точное число выпущенных Ольгой с 2016 года треков. А вот композиции от Анастасии можно по пальцам пересчитать, поскольку у нее имеется всего один полноценный музыкальный альбом, презентованный в 2021 году.

А еще Волочкову и Бузову объединяет страсть к Мальдивам. Балерина, кстати, на днях вернулась с жаркой республики отдохнувшей и загоревшей. Телеведущая, по звездным меркам, была на Мальдивах уже давненько, но это не умаляет любви поп-дивы к райским островам. Когда Ольга была последний раз на Мальдивах, то без конца «сыпала» в Сеть фотографии и видео с отпуска, как и Анастасия.

Присоединяемся к поздравлениям близких и поклонников Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой. Желаем балерине и телеведущей наконец обрести личное счастье и почувствовать себя по-настоящему любимыми.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 17:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы

Лайма Вайкуле долго боролась с раком
Шоу-бизнес

"Вырезали почку": рыдающая из-за опухоли Волочкова всполошила всех врачей Москвы

Анастасия Волочкова забилась в истерике
Шоу-бизнес

"Филипп, я твой сын": уже взрослый тайный отпрыск заявился прямо на съемку к обалдевшему Киркорову

Артист ошарашен признанием парня
Шоу-бизнес

"Переживаю": отвергнутая Авербухом Арзамасова ждет тройню

Арзамасова сообщила радостную новость

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

Здоровье

Красота под угрозой: признаки опасной для здоровья косметики
"Вплоть до онкологии": почему изжога сводит людей в могилу
"Знаете, как уговаривали?": аферисты из частных клиник загнали пенсионерок в долговые ямы
Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+