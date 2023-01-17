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Шоу-бизнес
"Она этого хочет": заявлено о тайных желаниях оставшейся одной Волочковой

"Она этого хочет": заявлено о тайных желаниях оставшейся одной Волочковой

Почему Анастасии Волочковой никак не везет в личной жизни?
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46-летняя экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова уже после завершения театральной карьеры прославилась своими многочисленными романами. Вот только продолжительность каждого из них совсем невелика — только поклонники привыкают к одному кавалеру, как тут же на горизонте появляется новый.

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В разговоре с Пятым каналом психолог Александра Миллер порассуждала, что же мешает Анастасии встретить "того самого", выйти замуж и строить долгие отношения. В разговоре было заявлено о тацных желаниях Волочковой. По мнению эксперта, многочисленные романы — это всего лишь попытка привлечь внимание. И пока личная жизнь не складывается, внутри у женщины копится потенциал нереализованной любви.

Так, психолог поясняет, что, скорее всего, Анастасия Волочкова очень хочет серьезных отношений, и даже готова взять эту ответственность. У нее есть желание любить, быть нежной, отдаваться партнеру. Она, можно сказать, кричит об этом потребности.

"Она всего этого хочет, но, тем не менее, показывает совершенно другое", — рассуждает эксперт.

Пагубные привычки, эпатаж и странное поведение отпугивает достойных мужчин. Возможно, оставшейся одной на мальдивском пляже Анастасии Волочковой стоит задуматься, какие привычки могут привлечь настоящего мужчину.

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ globallookpress.com
Автор: 17 января 2023, 17:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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