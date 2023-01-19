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Шоу-бизнес
Тест: знаете ли вы женихов Анастасии Волочковой?

Тест: знаете ли вы женихов Анастасии Волочковой?

Шпагаты Волочковой так же чудесны, как тест по ее мужчинам.
прочитано 169 раз

Балерине всея Руси свойственна сексуальность наряду с веселым нравом и привлекательной внешностью. Королева шпагатов Анастасия Волочкова притягивает мужчин как магнитом. Знаменитость всегда остается завидной невестой и меняет кавалеров как перчатки. Пройдите тест о женихах звездной блондинки, чтобы поднять настроение!

Красотка и на пятом десятке лет не устает налаживать личную жизнь. Ее таинственные поклонники появляются так же стремительно, как исчезают. Всех бывших женихов светской львицы не счесть, но некоторые из них получили особую известность. Самое время открыть тест и проверить: знаете ли вы мужчин Анастасии Волочковой?

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2023, 06:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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