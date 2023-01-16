Вот и все: Орбакайте после развода сбагрила дочь мужу-олигарху

Что происходит в личной жизни Кристины Орбакайте?

Прославленная певица была замужем не один раз. После развода с Русланом Байсаровым она нашла счастье с другим мужчиной: в отношениях с Михаилом Земцовым она уже почти 20 лет. Однако о предпринимателе известно не так много: одни издания называют его олигархом, приписывая бизнес в стоматологии и недвижимости, а другие утверждают, что зарабатывает он меньше Кристины Орбакайте.

Впрочем, в любви это совершенно не важно. Нет никаких сомнений в том, что со вторым мужем артистка счастлива, смотря на совместные фотографии и читая интервью, в которых она очень тепло отзывается о своем возлюбленном. Именно в браке Михаилом Земцовым знаменитая блондинка стала мамой в третий раз и родила на свет долгожданную дочь, которой дали имя Клавдия.

Правда, муж и наследница большую часть времени проводят в США, в то время как Кристина Орбакайте работает в России. Но вот и все, кажется, все проекты завершены, а певица смогла воссоединиться с семьей. К тому же, она просто не могла пропустить день рождения супруга, который был вчера.

И своего мини-отпуска в США певица опубликовала ряд трогательных снимков. На одном из них она крепко обнимает дочь, а на другом, так сказать, сбагрила ее мужу-олигарху: Михаил Земцов с счастливой улыбкой на лице держит на руках Клавдию. Вот так прекрасно Кристина Орбакайте проводит время в компании самых близких людей.