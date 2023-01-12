Разорвала кормилицу: рыдающая от боли Волочкова больше не сможет раздвигать ноги

Анастасия Волочкова может раз и навсегда лишиться своей главной суперспособности: показывать шпагаты.

Сам бог предостерегает Анастасию Волочкову от плохих поступков. Ведь судьба справедливо расставляет все в жизни на свои места. Бывшая примв Большого театра много лет славилась своими коронными шпагатами, которыми даже успела всем надоесть. Она показывала их везде, где была – на работе, дома, в отпуске. Балерина была уверена, что такое просто не может не нравиться людям и дарила себя без остатка. Но ничто не вечно...

После неудачного выступления Анастасия Волочкова рыдает от боли между ног, а врачи мечутся вокруг нее, не понимая, как спасти положение. Травматолог Максим Королев уверен, что ситуация критически опасная, сообщает Пятый канал.

Полученная травма паха (приводящей мышцы бедра) в народе называется попросту разрыв. У спортсменов такое бывает, а учитывая возраст Анастасии Волочковой (46 лет), то ей и вовсе может понадобиться операция, если она действительно получила именно эту травму и разорвала кормилицу.

Недуг поставить крест на балетной карьере Волочковой и она больше не сможет так красиво раздвигать ноги. Ведь восстановиться в таком случае крайне сложно. Все зависит от того, произошел частичный или полный отрыв внутренних тканей.

"Это очень опасно", – посетовал травматолог.

По словам врача, перед тем, как делать шпагаты, нужно тщательно разогревать мышцы. Это поможет избежать неприятностей.