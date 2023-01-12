"Допрыгалась": раздевшаяся догола Волочкова серьезно повредила ценное место

После интенсивных тренировок и гастролей в конце прошлого года Анастасия Волочкова отправилась отдыхать. Выбрала она для этого самое красивое и популярное место — Мальдивы. Белоснежные пляжи, изумрудная вода и… оголившаяся экс-балерина Большого театра.
Для отдыха блондинка выбрала очень интересные наряды. Например, минималистичные плавки, едва прикрывающие тело. А от верха купальника Волочкова и вовсе отказывается — на фото она прикрывается только руками. Некоторые поклонники, особенно мужчины, оценили такой выбор.
"Зачем вообще нужны такие трусы", "Анастасия, отклейте уже руки от себя, будьте смелее", "Интересно, кто выбирал купальник", — пишут неравнодушные подписчики Волочковой.
Кроме этого, раздевшаяся догола балерина искренне попросила журналистов и поклонников сильно ее не донимать. Оказывается, на одном из недавних выступлений Анастасия Волочкова получила травму — она серьезно повредила ценное место и растянула мышцы паха. Такая травма распространена даже среди опытных танцовщиков.
"Эх, допрыгалась Настя!" — посочувствовали Анастасии Волочковой любимые подписчики социальных сетей.