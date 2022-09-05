"Помогал во всем": За разбитой раком Заворотнюк ухаживает тайный молодой любовник

В 2018 звезда "Моей прекрасной няни" подарила своему мужу Петру Чернышеву дочь. Однако это счастливое событие омрачила страшная болезнь актрисы: спустя год стало известно, что у нее диагностировали онкологию. Тяжелый недуг актрисы не мог не повлиять и на ее близких: очевидно, что дети и супруг Анастасии Заворотнюк оказались разбиты этой новостью.
Проблемы со здоровьем артистки долгое время тщательно скрывались, однако вскоре ее дочь Анна прервала молчание и время от времени стала делиться в социальных сетях подробностями состояния ее знаменитой мамы. Вообще, девушка – активный блогер: она ежедневно общается со своими поклонниками и делится деталями своей жизни.
Однако кое-что выносить на публику наследница Анастасии Заворотнюк все же не готова. В профиле длинноногой красавице нет ни одной фотографии или видеоролика с молодым человеком, который, как оказалось, у нее есть. Анна рассказала поклонникам, что за ней еще с первого курса университета ухаживает некий парень, но его имя она держит в тайне.
"И он во всех сложных ситуациях был рядом, помогал во всем", – откровенно призналась девушка.
Так что, со своим любовником она уже вместе давно, из чего можно сделать вывод, что у пары все довольно серьезно. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что в людях она ценит поддержку – прекрасно, что в возлюбленные ей достался человек именно с такими качествами!