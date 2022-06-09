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Шоу-бизнес
"Так не надо делать": Цискаридзе забросали камнями после откровенного признания

"Так не надо делать": Цискаридзе забросали камнями после откровенного признания

Николай Цискаридзе подвергся нападкам.
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Как известно, знаменитый артист – грузин по национальности, однако он всегда грезил стать именно русским артистом и выступать в Большом театре. Мечты Николая Цискаридзе сбылись: несмотря на происхождение, он прошел русскую школу балета, добился успеха в нашей стране, как итог, стал обладателем двух госпремий, а еще получил гражданство РФ.

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Как раз во время вручения первой государственной награды, он сделал откровенное признание. "Я сказал, что для меня… Я очень горд, что я грузин по национальности, что я российский гражданин, и я русский артист!" – поделилась своими воспоминаниями легенда балета в рамках спецопроекта "ОтЛичная жизнь" Пятого канал. Однако, как оказалось, быть российским артистом не так уж и просто – из-за постоянного негатива со стороны зарубежных коллег по творческому цеху.

"Во многих театрах я часто слышал, как в наш адрес говорили "russian shit" (что в переводе с английского "русское дерьмо" – Прим.ред.). Да. Нас очень часто так называют. К нам очень часто так. Это типа так не надо делать этот "russian shit", – рассказал Николай Цискаридзе, как его буквально забросали камнями.

Однако подобные гневные выпады в адрес российской культуры танцор не привык терпеть: по его признанию, каждый кто позволял себе подобные высказывания, получал от народного артиста сдачу. Как оказалось, несмотря на отсутсвие хотя бы капли славянской крови, Николай Цискаридзе при любой удобной возможности отстаивает честь страны, в которой он живет и трудится уже многие годы.

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Николай Цискаридзе. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 17:18 Источник: Пятый канал
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