Волочкова показала подарок от тайного поклонника

Балерина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с роскошными белыми цветами. Она решила похвастаться подарком подписчиками.
"А этот букетик прилетел сегодня по моему возвращению с репетиции в Дедовске от невероятного таинственного поклонника. Я очень люблю цветы. И счастлива быть ими одариваемой", – заявила Анастасия Волочкова. Фолловеры порадовались за "королеву шпагата".
Некоторые поинтересовались, сколько стоит такой букет. Были и те, кто скептически отнесся к презенту. "Еще один поклонник хочет на Мальдивы", – написал один из россиян.
Недавно танцовщица решила, что сплетни вокруг своей личной жизни ей надоели. Она опубликовала в своем блоге пост, где призвала людей быть добрее и не придумывать небылицы. "Насколько у многих изощренная фантазия. И ведь чаще всего на себя берут смелость судить, осуждать, злословить и указывать как жить или с кем и что делать", – возмутилась Анастасия Волочкова.
Пост звезда сопроводила своим фото, на котором предстала в провокационном виде – с глубоким декольте.