Многодетная домработница Волочковой вызвала ажиотаж своим видом

Анастасия Волочкова очень близка со своей помощницей по хозяйству Лолой. Балерина показала, как выглядит молодая женщина, что вызвало обсуждения в Сети.



46-летняя танцовщица считает домработницу не только ценным помощником, но и подругой. За время нахождения у звезды Лола заметно изменилась. Из рядовой простушки она превратилась в цветущую красотку.

Женщина с супругом и тремя детьми живут в загородном доме Анастасии Волочковой. Судя по всему, семейство себе ни в чем не отказывает. Выглядит Лола очень ухоженно. "Королева шпагата" продемонстрировала это в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта".

На одном из кадров домработница сияет белозубой улыбкой. У нее отличный цвет лица, говорящий о здоровье. Поклонники обратили внимание на то, что женщина просто расцвела, тогда как артистка морит себя голдом и в последнее время теряет в весе.

Напомним, Анастасия Волочкова отказывает себе в калорийных продуктах, чтобы быть в форме. Ведь подобная пища может негативно сказаться на ее стройности. Балерина часами потеет на тренировках, не жалея сил. Почитатели звезды не раз призывали ее прекратить худеть.

Как писали "Дни.ру", недавно Анастасия Волочкова рассталась со своим любовником Сергеем, с которым познакомилась на шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Недавно мужчина дал понять, что знаменитость чем-то его сильно обидела, но конкретную причину раздора не раскрыл.

