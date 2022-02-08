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Шоу-бизнес
"Это уже издевательство!": Личность нового мужчины Волочковой выбесила россиян

"Это уже издевательство!": Личность нового мужчины Волочковой выбесила россиян

Светская львица Анастасия Волочкова привела в дом очередного принца.
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После расставания с банщиком Сергеем звездная блондинка быстро пришла в тонус. Без мужского внимания Анастасия Волочкова точно не осталась. Артистка неожиданно для фанатов показала в инстаграм-аккаунте снимки с неким брюнетом.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Впрочем, интрига таилась недолго — балерина призналась что тот самый "новый мужчина" — это всего лишь стилист, с которым ее связывают рабочие отношения. На слово звезде поверили не все, поэтому методом проб и ошибок люди раскрыли личность знойного красавца.

Как сообщает ФАН, таинственным брюнетом является Тимур Яцук. Он действительно стилист, который принимает далеких от мира шоу-бизнеса клиенток. А Анастасия Волочкова — практически единственная звезда в перечне его заказчиц.

Пользователям Сети этот незнакомый мужчина совсем не понравился. Личность специалиста их выбесила. А все потому, что он решил покрасить пушистого питомца балерины.

"Нельзя так издеваться над котом! Он от этого может погибнуть! Это уже издевательство над животными!" — воспротивились россияне в блоге Анастасии Волочковой.

Напомним, блондинка предстала перед публикой опухшей и без накладных волос. Некоторые решили, что Анастасия Волочкова стремительно лысеет. Ее "сосульки" на голове вызвали у народа шок.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 18:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Самые знойные ухажеры Волочковой

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