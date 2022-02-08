"Это уже издевательство!": Личность нового мужчины Волочковой выбесила россиян

Светская львица Анастасия Волочкова привела в дом очередного принца.

После расставания с банщиком Сергеем звездная блондинка быстро пришла в тонус. Без мужского внимания Анастасия Волочкова точно не осталась. Артистка неожиданно для фанатов показала в инстаграм-аккаунте снимки с неким брюнетом.

Впрочем, интрига таилась недолго — балерина призналась что тот самый "новый мужчина" — это всего лишь стилист, с которым ее связывают рабочие отношения. На слово звезде поверили не все, поэтому методом проб и ошибок люди раскрыли личность знойного красавца.

Как сообщает ФАН, таинственным брюнетом является Тимур Яцук. Он действительно стилист, который принимает далеких от мира шоу-бизнеса клиенток. А Анастасия Волочкова — практически единственная звезда в перечне его заказчиц.

Пользователям Сети этот незнакомый мужчина совсем не понравился. Личность специалиста их выбесила. А все потому, что он решил покрасить пушистого питомца балерины.

"Нельзя так издеваться над котом! Он от этого может погибнуть! Это уже издевательство над животными!" — воспротивились россияне в блоге Анастасии Волочковой.

Напомним, блондинка предстала перед публикой опухшей и без накладных волос. Некоторые решили, что Анастасия Волочкова стремительно лысеет. Ее "сосульки" на голове вызвали у народа шок.