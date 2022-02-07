"Не вылезать из постели часами": Волочкова пустила Борисову в свою спальню

Анастасия Волочкова раскрепощенная и привлекательная женщина, которая может себе позволить все, что хочет. Не удивительно, что ни один мужчина не может удовлетворить ее потребностей, из-за чего балерине приходится списывать их со счетов.
Недавно "в тираж вышел" очередной ухажер Анастасии Волочковой подмосковный банщик Сергей Кузнецов, с которым она познакомилась на программе "Давай поженимся" и даже успела слетать на Мальдивы. Впрочем, сам Сергей уверяет, что не смог простить Волочковой чего-то такого, за что нормальные люди просят прощения.
Бывшая ведущая "Армейского магазина" Дана Борисова прокомментировала поведение Анастасии Волочковой. Она рассказала, что однажды Анастасия Волочкова лично поделилась с ней своими сексуальными предпочтениями.
По словам Борисовой, Волочкова рассказывала ей, что может заниматься сексом по пять раз в день и "не вылезать из постели часами". Борисова добавила, что сейчас Волочкова находится в плачевной ситуации. Ей надо срочно лечиться, иначе она опустится на самое дно.
Напомним, сейчас у балерины и ведущей не самые лучшие отношения. Раньше же они ладили, так что вполне возможно, что Волочкова могла "впустить в свою спальню" Борисову, доверив ей нечто сокровенное из личной жизни.