Как Волочкова ответит за дебош в самолете: Вынесено решение

Балерина всея Руси вместе с тогда еще возлюбленным Сергеем отправилась самолетом домой после отпуска на Мальдивах. Однако перелет не выдался для нее гладким: артистка устроила громкий скандал с бортпроводниками. Сначала ей досталось за то, что она якобы отказалась уступать место ребенку, а потом проигнорировала требование надеть маску. В столичном аэропорту тоже не обошлось без происшествий – Анастасию обвинили в оскорблении полицейских.
После случившегося в управлении МВД на транспорте заявили, что Волочкова может быть арестована на 15 суток и оштрафована на 30 тысяч рублей. Однако пока отвечать за авиадебош балерине не придется, так как Химкинский городской суд не принял протокол, составленный сотрудниками линейного управления МВД в аэропорту, потому что в нем обнаружили ошибки. По словам федерального судьи, правоохранители не прикрепили оригинал рапорта, что является нарушением.
Протокол вернули в полицию, а наказание за громкий скандал в самолете и аэропорте, судя по всему, откладывается. Ранее юрист предупредила Волочкову о том, что ей может грозить не административная, а уголовная ответственность.