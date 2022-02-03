Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником

Анастасия Волочкова устала от скандалов и решила заработать честным трудом.

Сегодня люди живут в такое время, когда все покупается и продается – любой успешный опыт от приготовления манной каши до умения правильно дышать через нос. Казалось бы, некоторым вещам и учиться не надо, ведь это заложено в нас природой. Но как говорится, смекалка и воду останавливает.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова решила не отставать от трендов и захотела делиться своим успешным опытом по сохранению идеальной физической формы. Конечно, не бесплатно. Ведь набитые в процессе приобретения жизненного опыта шишки просто так не обойдешь.

В "Инстаграм" она опубликовала фото, на котором написала, стоит ли ей рассказывать о растяжке и поддержании фигуры в отличной форме. Больше половины опрошенных поддержали идею.



Кроме идеи создать обучающий бизнес у Волочковой есть другой заработок. Она готовится к новому концерту, а также рекламирует ароматы и нижнее белье. Кроме того, балерина продает элитные квартиры в Астрахани. Словом, отдыхать Волочковой некогда.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова рассталась с банщиком из Подмосковья Сергеем Кузнецовым. Артистка тяжело переживает боль утраты. Однако фанаты уверены, что Сергей ей не ровня, и Волочкова еще найдет своего принца.