"Ах, как хочется вернуться…": песня из программы "Городок" с Олейниковым и Стояновым привела к циклу фатальных потрясений

Юмористическая передача, где Илья Олейников и Юрий Стоянов тонко высмеяли суровую действительность, вышла на экраны в 1993 году. Однако пронзительно-мелодичные строки "Ах, как хочется вернуться! Ах, как хочется ворваться в городок…" зазвучали в проекте гораздо позже.
Так уж совпали звезды, что коллега артистов услышал песню Анжелики Варум по радио и предложил добавить ее к титрам одного из выпусков. В итоге композиция стала ведущим мотивом программы и обеспечила ей любовь зрителей
Спустя десятки лет, уже после смерти Ильи Олейникова, Юрий Стоянов признал — шлягер "Городок" дал полноценный старт комедийному проекту. Как крик души он вырвался с экранов ТВ и напомнил об украденном счастье — советском прошлом, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости.
"До этого я все время чувствовал, что нет отсыла к детству, отсыла к чему-то щемящему такому с пониманием — в какой стране, с какими болями, бедами. Такая жизнь тяжелая была в эти 90-е годы!" — объяснял в интервью актер.
Текст песни у поэта Крастошевского сложился в США после распада СССР, когда автор до боли тосковал по дому в Подмосковье. Анжелике Варум вручили уже готовый продукт с заданной смысловой нагрузкой, хотя "Городок" концертной публике она представляла иначе.
"У каждого человека на земле есть такое место, куда бы ему очень хотелось вернуться. И я знаю, что можно взять билет на самолет, на пароход, и приехать туда, где мы родились, но это будет уже не тот город. Я родилась на западе Украины, во Львове. Я очень люблю свой город. Но он перестал уже быть тем, который был у меня в детстве. У меня больше нет моего города Львова. И ему посвящается эта песня…" — заявляла певица со сцены в Харькове в далеком 1996-м.
Таким образом Анжелика Варум будто похоронила родной край и поставила на нем крест. Параллельно ко дну пошла и культовая телепрограмма "Городок". Судьба проекта тесно переплелась с драмой вокалистки, а песня запустила цикл фатальных потрясений.
За три года до кончины Илья Олейников жаловался, что в работе над передачей прошла прелесть новизны. "Это то же самое, когда спишь с одной женщиной в течение 16 лет", — уверял комик. Отмечал он и общую деградацию телевизионных шоу с "дебильными" шутками и пошлостью. Артист скучал по временам СССР и называл приличным каналом только "Культуру".
"Если бы у вас была возможность родиться заново, где бы вы хотели появиться на свет?" — спрашивали у актера незадолго до смерти. Исчерпывающий ответ он дал короткой фразой. "Я бы выбрал Россию, но цивилизованную", — пояснил герой "Городка".
Юрий Стоянов поддерживал коллегу во многом. "Я считаю, что какое телевидение, – такая и страна", — твердил юморист. В начале века длину титров в передаче требовали сократить до 15 секунд. Зрители, по словам актера, стали слышать в "Городке" одну строку вместо куплета и лишились самого главного.
Вот и Анжелика Варум к 2011 году перед смертельным финалом передачи четко расставила приоритеты: нашла утешение в США. А ведь именно Америка и породила корни легендарной песни о тоске по отечеству.
"Видимо, я родилась в правильное время, но в неправильном месте, потому что Москва для меня слишком сырой город. Здесь мне не хватает солнечных дней. Я много времени провожу в Майами, где климат соответствует моим желаниям… У нас дом стоит на берегу океана, и для меня нет прекрасней утра, чем проснуться, выглянуть в окно и увидеть в пятистах метрах от дома океан", — цитировал знаменитость журнал "Женские секреты".
Осенью 2012 года Илья Олейников умер с диагнозом "рак легких". Народный артист России ушел в лучший мир, смирившись с беспределом перед глазами. Юрий Стоянов закрыл "народную программу и веселую энциклопедию русской жизни". Так исчез "Городок".
В 2015 году в беседе с журналистами актер выдал пророческую речь. По крайней мере, сегодня она кажется знаковой.
"Москва у каждого своя. И она может любить и ненавидеть каждого по-своему, спасти и отомстить – каждому по-своему", — размышлял Юрий Стоянов.
В начале 2022 года пришло время пожинать плоды. Анжелика Варум возбужденно вспомнила свой родной "городок". Да, тот самый, который успела похоронить 26 лет назад на собственном концерте."По общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут…" — выдала изнеженная любительница океана.