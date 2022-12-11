Мужик по понятиям: звезды шоу-бизнеса бросились выгораживать грубияна Лепса

Григорий Лепс может вообще не давать комментариев после неоднозначных ситуаций: за него это сделают коллеги. Причем, вне зависимости от происшествия, характеристика будет исключительно лестной.



Новость о том, что Григорий Лепс сбежал со своего концерта, предварительно швырнув об пол дорогостоящее оборудование, пронеслась на прошлой неделе по всем СМИ и Телеграм каналам, подняв много шума. Но градуса добавило также и то, что сославшийся на плохое самочувствие Лепс потом внезапно оказался в одном из баров, где сломал одному из гостей нос за отказ сыграть с ним в нарды за деньги.

По факту причиненных травм на грубияна Лепса было заведено уголовное дело по 115 статье: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Теперь ситуацией будут заниматься адвокаты сторон и правоохранительные органы, а, пока в событиях возникла пауза, журналисты НТВ решили запросить комментарии у звезд российского бизнеса.

Почти все опрошенные артисты грудью бросились на защиту своего коллеги. "Милейший, добрый, рассказал мне анекдот", -делится Лолита, уверенная, что все слухи о драке были преувеличены. А что же до разбитых костяшек на пальцах певца – она их попросту не заметила.

"Артист ни на кого просто так не полезет", – сказала Анита Цой, добавив, что, на ее взгляд, Григория Лепса спровоцировали.

"Не верю, что Гриша может это сделать. Гриша абсолютно мужик, по понятиям. Наверняка, была провокация и приготовлены две камеры. Когда идет хамство, ты не можешь молчать. Нервы не выдерживают", – присоединилась Катя Лель к тем, кто выгораживает певца.