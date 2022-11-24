"Удовольствие": жена изменника принца Уильяма попалась с чернокожим мужиком

Новости британской королевской семьи пестрят жуткими заголовками. Поговаривают, что семейная жизнь принца и принцесса Уэльских совсем не такая сказочная, как кажется. По слухам, изменника Принца Уильяма привлекают нестандартные развлечения в постели, а его жена позволяет ему такое только на стороне. Принц Уильям и Кейт Миддлтон никак не комментируют свой статус, однако, многие считают, что пара остается вместе только формально.
Тем не менее, чета регулярно появляется на публике. В такие моменты трудно разглядеть отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, ведь супруги соблюдают строгие правила: никаких публичных проявлений чувств, прикосновений или иных компрометирующих жестов.
Недавно, во время одного из мероприятий, счастливая Кейт Миддлтон попалась в кадр с чернокожим мужчиной. Им оказался президент Южной Африки, посетивший Великобританию с официальным визитом.
"Удовольствие встретить Президента", — подписала кадр принцесса.
Несмотря на все разговоры, поклонники пары верят, что брак переживет любой кризис, а через несколько лет Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут королем и королевой Великобритании. Напомним, что нынешнему королю Карлу III уже далеко за 70.