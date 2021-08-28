"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян

Дочь Ларисы Долиной опубликовала в своем "Инстаграме" жуткий снимок в поддержку оскорбленной мамы.

Скандал народной артистки РФ и молодой тиктокерши Вали Карнавал никак не утихнет. Страница Долиной буквально стала полем битвы, где уязвленные поклонники Карнавал пытаются оправдать ее перед старшим поколением. Сама же звезда советского джаза не отстает. На днях Лариса Долина выступала с группой "Давинчи" на "Новой волне". Артисты исполнили композицию "Мурашки по коже", где фанаты явно увидели оскорбление тиктокерши.

Эта ситуация вызвала новое цунами из комментариев и угроз от фанатов Вали. За конфликтом неустанно следит дочь Долиной Ангелина Миончинская. Женщина не выдержала и опубликовала в своем блоге мнение относительно ситуации. Ангелина выложила жуткое фото, на котором изображена маленькая девочка с огромными зубами и черными глазами. "Кое-кому просто не нужно было влезать в эту лодку со своими, кстати совершенно отвратительно звучащими, раскрашенными погремушками (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фото Миончинская.

Подписчики согласились с мнением дочери артистки, но многих напугала страшная картинка. "Ой, сколько злости", "Уберите этот кошмар", "Картинка шедевральна", "Фото – в точку. Куда смотрят их родители. Волосы встают дыбом", "Лина, мы всегда за Вас. И никому вас в обиду не дадим", – написали комментаторы.

Ранее Лариса Долина шокировала подписчиков фотографией, на которой совсем не похожа на себя. Фанаты отметили, что на снимке слишком много фотошопа, а артистка выглядит на нем, как подросток. В последнее время Долина, кстати, стала выглядеть гораздо моложе, сделала подтяжки и похудела.