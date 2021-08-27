Унизившая тиктокершу Долина превратилась в подростка: Ваше время закончилось!

Лариса Долина не перестает удивлять поклонников своим дерзким поведением и внешностью. Не успел утихнуть скандал с блогером Валей Карнавал, которую артистка прилюдно унизила и обесценила, как появилась новая порция негатива с ее стороны. На днях Долина назвала Карнавал пластиковой куклой.
Вместо того, чтобы показать пример недостойной, по ее мнению, молодежи, Долина снова подлила масла в огонь. Артистка выложила в своем "Инстаграм" фото, на котором выглядит чуть ли не 17-летним подростком. Рядом с ней на снимке стояли участники музыкального коллектива "Давинчи", которые выглядели даже старшее ее.
Фанаты были шокированы тем, что себе позволяет Лариса Долина. Певица явно переборщила с фильтрами и ретушью, в итоге она стала совсем другим человеком на фото.
В тексте публикации Лариса Долина поблагодарила коллег, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерия Меладзе, Леонида Агутина и многих других за участие в съемках нового клипа.
"Фотошоп жесткий", "А что тут делает Хилькевич?", "А посередине кто? Как манекен!"; "Лариса, ну Вы сама кукла из пластика. Хайпите за счет нового поколения. Не занимайтесь бредом, Ваше время закончилось!" – написали россияне.
Напомним, в последнее время Лариса Долина стала выглядеть гораздо моложе, чем 20 лет назад. Она экстремально похудела и подтянулась, изменила свой рацион питания.
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