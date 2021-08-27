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Шоу-бизнес
Унизившая тиктокершу Долина превратилась в подростка: Ваше время закончилось!

Унизившая тиктокершу Долина превратилась в подростка: Ваше время закончилось!

65-летняя Лариса Долина становится все моложе на фотографиях. На днях ее вовсе приняли за другого человека.
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Лариса Долина не перестает удивлять поклонников своим дерзким поведением и внешностью. Не успел утихнуть скандал с блогером Валей Карнавал, которую артистка прилюдно унизила и обесценила, как появилась новая порция негатива с ее стороны. На днях Долина назвала Карнавал пластиковой куклой.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Вместо того, чтобы показать пример недостойной, по ее мнению, молодежи, Долина снова подлила масла в огонь. Артистка выложила в своем "Инстаграм" фото, на котором выглядит чуть ли не 17-летним подростком. Рядом с ней на снимке стояли участники музыкального коллектива "Давинчи", которые выглядели даже старшее ее.

Фанаты были шокированы тем, что себе позволяет Лариса Долина. Певица явно переборщила с фильтрами и ретушью, в итоге она стала совсем другим человеком на фото.

В тексте публикации Лариса Долина поблагодарила коллег, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерия Меладзе, Леонида Агутина и многих других за участие в съемках нового клипа.

"Фотошоп жесткий", "А что тут делает Хилькевич?", "А посередине кто? Как манекен!"; "Лариса, ну Вы сама кукла из пластика. Хайпите за счет нового поколения. Не занимайтесь бредом, Ваше время закончилось!" – написали россияне.

Напомним, в последнее время Лариса Долина стала выглядеть гораздо моложе, чем 20 лет назад. Она экстремально похудела и подтянулась, изменила свой рацион питания.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 13:38 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

Гость837797
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Такая взрослая женщина, а не понимает, что ее настоящая внешность всем известна. Зачем этот фотошоп?? И да, зачем она все время старается унизить молодую девочку, которая начала свою карьеру певицы? Очень некрасиво это выглядит со стороны. Долина возмущается, когда критикуют ее разбалованную внучку, хотя эта критика вполне объективна. А что же она в Вале Карнавал цепляется и никак не может отстать от неё? По возрасту Долина для Вали Карнавал как бабушка. Какие у неё могут быть претензии к этой девочке. Короче говоря, Долина, отстаньте от Вали Карнавал.
Гость835007
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Старая лягушка, она и есть лягушка! Страшная до нельзя, а отфотошопила себя капитально, думает, что люди так и поверили, что она такая на самом деле. Позор старушке!
Гость835375
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Какая же она страшная старуха и все туда же- не уйдёт не уймётся
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