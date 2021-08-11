Отомстила? Тиктокерша Карнавал нагадила под нос Ларисе Долиной

Эстрадную диву Ларису Долину и популярную ТикТок-звезду Валю Карнавал связывает острый конфликт, который разгорелся на съемках шоу "Музыкалити". Тогда исполнительница хита "Погода в доме" раскритиковала молодую знаменитость за неумение петь и отсутствие музыкального образования. Блогерша набросилась на оппонентку и надменно выразила свое несогласие с ее позицией. В Сети бурно оценивали этот скандал, обливая помоями то одну, то другую артистку. В итоге Валя Карнавал сделала шаг к примерению с Ларисой Долиной и подарила ей струнный инструмент укулеле. Казалось, конфликт исчерпан, но на днях тиктокерша совершила неблаговидный поступок.
Валя Карнавал выразила желание посетить спектакль, где играет Лариса Долина. Специально для этого она забронировала три столика в Московском театре на Таганке у самой сцены — практически под носом эстрадной дивы. Но в самый последний момент тиктокерша отказалась смотреть постановку и не пришла в назначенное время.
Таким образом Валя Карнавал изощренно нагадила властной звезде. Это обстоятельство могло мощно ударить по самолюбию Ларисы Долиной. Пока эстрадная дива не высказывалась на этот счет, но россияне вовсю обсуждают, местью был поступок тиктокерши или случайным стечением обстоятельств.
Популярные темы форума
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Почему Россию нигде не любят?
Давайте поиграем
Новые границы Москвы
С кем бы из звезд вы бы познакомились?