"Сногсшибательная": заболевшая ковидом Долина вновь ошарашила публику

Лариса Долина все еще сидит дома после болезни, но продолжает радовать фанатов новыми снимками.

Ранее поклонников 65-летней артистки встревожила новость о том, что у нее диагностирован коронавирус. Сама певица какое-то время молчала о своей болезни, но несколько дней назад она все-таки вышла на связь и объявила о том, что последний тест показал отрицательный результат. Судя по всему, беда миновала, но звезда все еще находится дома. А чтобы поклонники не скучали, Лариса Долина продолжает радовать их интересными кадрами.

Сегодня певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото со съемок клипа в Ереване. На снимке артистка запечатлена в черном платье, выгодно подчеркивающем ее не по годам стройную фигуру. Фанаты Долиной пришли в восторг от ее потрясающих форм и оставили под фото множество комплиментов:

"Лариса Александровна, вы просто сногсшибательная" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Вы восхитительно выглядите", "Лариса Александровна, смотреть на Вас одно удовольствие", "Не перестаю восхищаться этой женщиной", "Красотка".



Поклонники пожелали звезде здоровья и выразили надежду на то, что она уже совсем оправилась после болезни. Напомним, ранее Ларисе Долиной очень не понравилось то, что СМИ муссируют слухи о ее диагнозе, и она даже разразилась гневной речью в адрес журналистов.