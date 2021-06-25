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Шоу-бизнес
Долина разразилась гневной речью после огласки ее диагноза

Долина разразилась гневной речью после огласки ее диагноза

На днях в Сети появилась информация о том, что у Ларисы Долиной подтвердили ковид. Артистка вышла на связь.
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Так как подробностей о состоянии артистки не было, поклонники забили тревогу. Ведь Лариса Долина перестала выходить на связь в "Инстаграм" и не явилась на экзамен, который она должна была принимать во МГИКе.

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Источник из окружения 65-летней певицы рассказал подробности состояния звезды. Так стало известно, что у нее пропало обоняние и поднялась температура. Также у Долиной была слабость. Госпитализация ей не требуется.

После того, как ряд СМИ написал о состоянии артистки, она неожиданно сама вышла на связь. В своем "Инстаграм" Лариса Долина разразилась гневной отповедью в адрес журналистов, которые муссируют подробности о ее здоровье.

Певица успокоила фанатов и заявила, что сейчас с ней все в порядке. В ближайшее время она планирует вернуться к работе. К слову, она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что у нее якобы выявили ковид. Певица также возмутилась, что СМИ распространяют информацию о диагнозе.

Подписчики певицы поддержали ее и отметили, что журналисты действительно вывалили много информации о ней. Впрочем, они же сами это и читали.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Долина получила странный подарок от блогера Вали Карнавал.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 14:33 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость375948
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артисты сами такими своими реакциями к себе внимание привлекают,заставляют про себя всю инфу запомнить,ну написали про них,ну прочитали про них,сейчас много и известных людей болеет, и не известных, а читатели прочитали,посочувствовали,ну,кто умеет и тихо перелистнули страницу инета ,и дальше пошли новости узнавать,а тут реакция от самого артиста,почти неадекватная,так всё само запоминается,а могло бы и тихо все пройти...
Гость783767
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Ну, написали о болезни, и что в этом плохого? Плохая только болезнь, просто беда лютая на Землю пришла и никак не хочет уходить. Крутится и создаёт все новые свои варианты. Нельзя снимать маски пока вообще. И вечеринки многолюдные надо сократить. Этот коварный вирус пока есть. Испанка ушла через полтора года. А эта напасть ещё здесь. Да, Лариса, выздоравливайте.
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