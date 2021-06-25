Долина разразилась гневной речью после огласки ее диагноза

На днях в Сети появилась информация о том, что у Ларисы Долиной подтвердили ковид. Артистка вышла на связь.

Так как подробностей о состоянии артистки не было, поклонники забили тревогу. Ведь Лариса Долина перестала выходить на связь в "Инстаграм" и не явилась на экзамен, который она должна была принимать во МГИКе.



Источник из окружения 65-летней певицы рассказал подробности состояния звезды. Так стало известно, что у нее пропало обоняние и поднялась температура. Также у Долиной была слабость. Госпитализация ей не требуется.

После того, как ряд СМИ написал о состоянии артистки, она неожиданно сама вышла на связь. В своем "Инстаграм" Лариса Долина разразилась гневной отповедью в адрес журналистов, которые муссируют подробности о ее здоровье.

Певица успокоила фанатов и заявила, что сейчас с ней все в порядке. В ближайшее время она планирует вернуться к работе. К слову, она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что у нее якобы выявили ковид. Певица также возмутилась, что СМИ распространяют информацию о диагнозе.

Подписчики певицы поддержали ее и отметили, что журналисты действительно вывалили много информации о ней. Впрочем, они же сами это и читали.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Долина получила странный подарок от блогера Вали Карнавал.