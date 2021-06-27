"Не болейте!": Долина показала лицо после новостей о тяжелом течении Covid-19

Несколько дней назад в Сети поползли слухи о том, что у Ларисы Долиной ковид. Долго информация оставалась неподтвержденной.

Ряд СМИ написал о том, что эстрадная певица якобы тяжело переносит коронавирус. Слухи подогрело исчезновение Ларисы Долиной, она не явилась во МГИК принимать экзамены у своих студентов. Все это всполошило поклонников звезды, и "Инстаграм" Ларисы Долиной наполнился тревожными комментариями.

Однако через какое-то время 65-летняя артистка всех успокоила и заявила, что с ней все нормально. При этом она обвинила СМИ в разглашении диагноза, но не подтвердила наличие у нее коронавируса.

На днях Лариса Долина лично вышла на связь с поклонниками, чтобы пресечь все пересуды. Она показала свежее и сияющее лицо и написала, что у нее уже нет коронавируса. Болезнь миновала.

"Результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте", – написала артистка.

Лариса Долина поделилась схемой лечения, которая ей подошла. По предписанию врача она принимала антибиотики и витамины, а также кроворазжижжающие и препараты, снижающие проницаемость сосудов.

Также певица посоветовала измерять сатурацию, а также отметила, что ПЦР-тесты часто врут, причем в сторону положительного результата. Лучше всего, по словам Ларисы Долиной, сдать кровь на антитела.